Die SpVgg Fürth hat den Kader zum Ende des Transferfensters noch einmal merklich verschlankt. Zwei Spieler sind weg.

Die Leihe von Marlon Mustapha zur SpVgg Fürth war nicht von Erfolg gekrönt. Eigentlich hätte der 24-Jährige den Sturm beleben sollen, doch nach nur 12 Einsätzen, meist von der Bank aus, einer Vorlage in der Liga und einem Tor im DFB-Pokal kehrt er zurück nach Italien zu Como 1907.

"Die Leihe ist sicherlich nicht so verlaufen, wie es sich alle beteiligten Seiten vorgestellt haben. Deshalb waren wir uns einig, dass eine vorzeitige Beendigung der Leihe für alle eine gute Lösung darstellt und Marlon sich neu orientieren kann. Wir wünschen Marlon alles Gute für seine Zukunft", sagte Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner.

Auch Oualid Mhamdi kehrt den Franken den Rücken. Für den Rechtsverteidiger geht es zu Drittligist SC Verl. In seiner Zeit beim Kleeblatt absolvierte der 21 Jahre alte Mhamdi 21 Einsätze in der 2. Bundesliga sowie zwei im DFB-Pokal.

"Wir waren schon länger in Gesprächen mit Oualid, weil natürlich klar ist, dass er in seinem Alter Spielpraxis braucht, um sich weiterzuentwickeln. Hier beim Kleeblatt hat er seinen ersten Schritt in den Profi-Fußball geschafft und wir wünschen ihm jetzt alles Gute für seine Zukunft und dass er sich in Verl durchsetzen kann", sagte Fürstner.

Mhamdi blickte noch einmal zurück auf sein Sprungbrett in den Herrenbereich: "Ich bin dem Verein dankbar, dass ich hier Profi werden konnte. Ich glaube, dass es für meine Entwicklung jetzt gut ist, eine neue Aufgabe zu suchen. Ich wünsche der Mannschaft und dem Verein, dass sie schnellstmöglich die nötigen Punkte einsammeln." Über die Ablösemodalitäten haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Verl dagegen begrüßt auf den letzten Drücker nach Philipp Schulz noch einen zweiten Zugang für die Abwehr. "Oualids Stärken als Rechtsverteidiger passen perfekt zu unserem Anforderungsprofil. Er ist mit dem Ball, aber auch gegen den Ball stark und dazu kommt seine außergewöhnliche Geschwindigkeit. In dem jungen Alter bereits so viele Einsätze in der 2. Bundesliga zu haben, spricht für seine Qualität", sagte Verl-Sportvorstand Sebastian Lange.