Hannover 96 hat sich einen Spieler von Rekordmeister Bayern München gesichert, der "perspektivisch große Freude" machen soll. Bei Fortuna Düsseldorf dagegen gab es einen Abgang.

Hannover 96 hat kurz vor dem Ende des Transferfensters noch den deutschen U20-Nationalspieler Noel Aseko vom FC Bayern München ausgeliehen. Wie Hannover mitteilte, bleibt der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler bei der anderthalbjährigen Leihe bis zum 30. Juni 2026 in der niedersächsischen Landeshauptstadt. 96 sicherte sich laut Mitteilung eine Kaufoption.

"Ich freue mich sehr darauf, meine nächsten Schritte im Profifußball bei Hannover 96 zu machen. Es ist ein ambitionierter Klub, bei dem zuletzt immer wieder junge Spieler ihre Chance erhalten und genutzt haben. Als sich die Option ergeben hat, war mir klar, dass ich diese Möglichkeit auf jeden Fall wahrnehmen möchte. Jetzt freue ich mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen. Ich habe große Lust – es kann losgehen", sagte Aseko.

Der Defensivspieler in Diensten der zweiten Auswahl des FCB in der Regionalliga absolvierte bisher noch kein Pflichtspiel für die Profis des deutschen Rekordmeisters. Aseko, mit dem der FC Bayern neben dem Leihgeschäft den Vertrag bis 2028 verlängerte, lief in zwei Spielen für die deutsche U20 auf. Auch für die U17 und U18 war er im Einsatz. Im Alter von 16 Jahren war er von Hertha BSC nach München gewechselt.

Hannover-Sportdirektor Marcus Mann begrüßte den Coup: "Noel ist ein Spieler, der ohne Frage großes Potenzial besitzt. Er hat bereits trotz seines jungen Alters eine sehr reife und seriöse Spielweise, agiert auf dem Platz aber gleichzeitig mit einer angenehmen Unbeschwertheit. Natürlich wird er von uns die Zeit zur Adaption bekommen, trotzdem sind wir überzeugt davon, dass er uns bereits im Laufe der Rückrunde weiterhelfen wird. Wir werden an Noel perspektivisch große Freude haben."

Fortuna Düsseldorf und Noah Mbamba dagegen gehen getrennte Wege. Der 20-Jährige werde stattdessen mit sofortiger Wirkung erneut per Leihe bis zum Ende des laufenden Jahres zum FCV Dender EH in die erste belgische Liga transferiert, teilte sein Stammverein Bayer 04 Leverkusen mit.

Leverkusen hatte den belgischen U21-Nationalspieler vor zwei Jahren vom FC Brügge verpflichtet. In seiner Zeit bei Fortuna Düsseldorf absolvierte Mbamba sieben Pflichtspiele für die Profimannschaft.