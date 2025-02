Was für ein Coup für den SC Idar-Oberstein! Im Abwehrzentrum schlägt ein ganz erfahrener Mann auf.

Kevin Kraus hat noch nicht genug. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger war im Sommer zunächst vereinslos, hat aber jetzt eine neue Herausforderung gefunden. Er geht in die Oberliga Rheinland/Pfalz-Saar zum SC Idar-Oberstein. Er bleibt bis zum Saisonende.

Der gebürtige Wiesbadener bleibt damit in der Region, in der er offensichtlich heimisch geworden ist. Im Jahr 2019 klang das im Interview mit "Treffpunkt Betze" noch anders: "Wenn ich mich zwischen Pfalz und Hessen entscheiden muss, dann nehme ich doch eher Hessen, weil es einfach meine Heimat ist. Auch wenn es mir hier gut gefällt", sagte er da frisch nach seiner Ankunft in Kaiserslautern.

Stichwort Kaiserslautern: 182 Spiele absolvierte Kraus für die Pfälzer. Der Innenverteidiger stieg dann sogar streckenweise zum Kapitän auf, ehe im Sommer 2024 eine sechsjährige Ära endete.

Kraus, geboren in Wiesbaden, hat das Fußballspielen beim SV Niederseelbach, beim SV Wehen und in der Jugend von Eintracht Frankfurt gelernt. Bei der SGE hangelte er sich dann weiter über die U17 und die U19 bis in die zweite Mannschaft.

Im Sommer 2011 verließ er die für die SpVgg Greuther Fürth. Über eine Leihe und einen später festen Transfer zum 1. FC Heidenheim landete Kraus dann im Sommer 2018 beim 1. FC Kaiserslautern.

Den Traum von der Bundesliga habe er stets gehegt, wie er "Treffpunkt Betze" verriet. Auf die Frage, ob er den Aufstieg mit dem FCK oder einen Wechsel in die Bundesliga bevorzuge, antwortete er: "Natürlich träumt jeder Fußballer von der Bundesliga. Aber ich glaube, wenn man hier aufsteigt, das ist noch einmal eine andere Dimension und etwas ganz Besonderes. Ich meine, wenn man sich unsere Fans anschaut, davon träumt mancher Bundesligaverein. Es ist wirklich etwas Besonderes, hier zu spielen, von daher: Aufstieg mit dem FCK."

Am Ende sollte es bei einem Bundesliga-Einsatz für Eintracht Frankfurt in der Saison 2010/11 bleiben. Dafür hat Kraus unter anderem 141 Drittligaspiele (elf Tore, fünf Vorlagen) und 139 Zweitligaspiele (zwölf Tore, drei Vorlagen) auf dem Konto. Jetzt geht es in der Oberliga weiter.