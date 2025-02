Und noch drei Transfers aus der 2. Liga. Der Karlsruher SC, der 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig haben sich noch einmal verstärkt.

Der Karlsruher SC hat sich noch einmal im Tor verstärkt: Mit Mustafe Abdullahu hat der KSC einen kosovarischen U21-Nationalkeeper bis zum Saisonende ausgeliehen - mit anschließender Kaufoption.

Der 1,99-Meter-Mann ist aktuell vom KF Tirana an den FC Malisheva verliehen, bricht jedoch diese Leihe für sein Engagement beim KSC ab. Im Wildpark trägt er künftig die Nummer 33 auf dem Rücken.

"Das Interesse des KSC und von Markus Miller hat mich total überrascht. Ich freue mich auf die Herausforderung, möchte in jedem Training dazulernen und das Torwart-Team hinter Max Weiß bereichern. Ich kann es kaum erwarten, Teil des KSC zu sein", sagte Adullahu.

Auch der 1. FC Nürnberg meldete noch einmal Vollzug: Janis Antiste kommt auf Leihbasis von US Sassuolo und verstärkt den Sturm. Der 1,83m-große Franzose kommt in der laufenden Spielzeit auf vier Einsätze für den italienischen Zweitligisten, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelang.

"Ich freue mich, dass ich beim Club die Chance erhalte, in einer guten Liga neue Erfahrungen zu sammeln. Ich will mit meinen Qualitäten dazu beitragen, dass der FCN eine möglichst erfolgreiche Saison spielt und freue mich darauf, die Mannschaft sowie die Club-Fans kennenzulernen", sagte Antiste.

Im Sturm hat auch Eintracht Braunschweig nachgelegt - und zwar mit Richmond Tachie. Der 25-Jährige kommt bis zum Ende der Saison von Ligakonkurrent 1. FC Kaiserslautern - ohne Kaufoption.

"Ich freue mich hier zu sein und ich weiß, welche Herausforderung auf uns wartet. Ich möchte bei der Eintracht Spielpraxis sammeln, der Mannschaft helfen und meinen Beitrag so gut es geht leisten, damit wir am Ende der Saison den Klassenerhalt feiern können", sagte Tachie.

Die Löwen freuen sich auf einen variablen Stürmer, den sie im Abstiegskampf der zweiten Liga gut gebrauchen können. Der jüngste 2:0-Sieg des Tabellenletzten SSV Jahn Regensburg gegen Hertha BSC hat die Löwen einmal mehr unter Druck gesetzt.