Der "Deadline-Day" ist in vollem Gange - auch bei den Zweitligisten Hertha BSC und SpVgg Greuther Fürth.

Hertha BSC gibt den offensiven Flügelflitzer Gustav Christensen leihweise an den FC Ingolstadt ab. Er wird bis zum Saisonende ein Schanzer.

"Für Gustav hat sich mit dem Wechsel zum FCI eine Chance auf regelmäßigere Spielzeit ergeben. Die wollten wir ihm gerne ermöglichen, zumal sich Leihen in die 3. Liga zuletzt regelmäßig für uns bewährt haben. Wir wünschen Gustav viel Erfolg in Ingolstadt", kommentierte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber den temporären Transfer.

Die Ingolstädter freuen sich auf einen hoch veranlagten, gerade einmal 20-jährigen Offensivspieler. "Es war unser Ziel, unserem Profi-Kader noch mehr Tiefe zu verleihen, um auch in der zweiten Hälfte der aktuellen Spielzeit noch vielseitiger aufgestellt zu sein. Da wir die Leistungen von Gustav Christensen bereits über einen längeren Zeitraum beim FC Midtjylland sowie zuletzt bei Hertha BSC verfolgt haben, freut es uns nun umso mehr, ihn in Ingolstadt willkommen zu heißen. Er ist ein hochtalentierter Spieler, in der Offensive flexibel einsetzbar, überzeugt mit seinem temporeichen wie leidenschaftlichen Spielstil und verfügt über jede Menge Potenzial. Bei uns soll er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen", sagte Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.

"Nach den tollen Gesprächen mit den Verantwortlichen des FC Ingolstadt 04 in den letzten Tagen bin ich überglücklich, ab sofort für die Schanzer meine Fußballschuhe zu schnüren. Ich sehe hier optimale Möglichkeiten, mich auf einem hohen Niveau weiterzuentwickeln und wichtige Spielpraxis zu sammeln. Jetzt freue ich mich, die Jungs kennenzulernen und mit ihnen gemeinsam unser großes Ziel in Angriff zu nehmen. Hierfür werde ich mein Bestes geben", sagte Christensen selbst.

Auch Damian Michalski wird nicht mehr in der zweiten Liga auflaufen. Der Innenverteidiger kehrt der SpVgg Greuther Fürth nach 67 Pflichtspielen den Rücken und geht zu Zaglebie Lubin in die polnische erste Liga.

"Wir haben mit Damian offen gesprochen, auch er hat den Wunsch geäußert, sich verändern zu wollen. Deshalb freut es uns, dass wir jetzt, bevor sein Vertrag im Sommer bei uns geendet hätte, eine Möglichkeit gefunden haben, die für alle Seiten passt. Wir möchten uns bei Damian für seinen Einsatz bedanken, er ist ein absoluter Vollprofi und hat immer alles fürs Team reingeworfen. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe in Lubin", sagte Fürth-Sportdirektor Stephan Fürstner.

Auch Michalski verabschiedete sich mit ein paar Worten aus der Kleeblattstadt: "Es war eine sehr gute Erfahrung für mich hier in Deutschland. Ich bin froh, dass ich den Weg mit dem Kleeblatt gegangen bin, ich habe mich sehr wohl gefühlt in der Mannschaft. Ich freue mich aber auch, jetzt wieder in Polen spielen zu können. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für die offenen Gespräche. Ich wünsche den Jungs und dem Verein das Beste für die restliche Saison, sie werden das meistern."