Viel los beim 1. FC Kaiserslautern am "Deadline-Day": Ein neuer Mann kommt aus der Bundesliga, eine Millionenflut in die Kassen bleibt aus - und der Trainer muss zuschauen.

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich noch einmal verstärkt und Tim Breithaupt vom FC Augsburg ausgeliehen.

"Tim ist ein interessanter Spieler, der sich durch seine Fußballintelligenz und als Stratege in der Organisation auszeichnet. Für sein junges Alter besitzt er eine unglaubliche Ruhe am Ball – alles Attribute, die ihn auf der Position im zentralen Mittelfeld zu einem wertvollen Spieler machen. Wir glauben daran, dass er seine und unsere Entwicklung in unserer Mannschaft weiter vorantreiben kann. Mit seiner Leihe sind wir auf dieser Position in der Rückrunde noch breiter aufgestellt. Wir bedanken uns auch bei den Verantwortlichen des FC Augsburg für die konstruktive und professionelle Zusammenarbeit", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

Breithaupt, der sich in Augsburg nicht durchsetzen konnte, will nun in Kaiserslautern dringend benötigte Spielpraxis sammeln.

"Der FCK ist ein großer Traditionsverein, der für seine unglaublichen Fans und eine tolle Atmosphäre bekannt ist. Sie spielen zudem einen guten Fußball, der zu mir passt, und sind eine ambitionierte Mannschaft. Ich freue mich darauf, hier viele Einsatzminuten zu sammeln und möchte die Zeit hier gemeinsam mit dem Team erfolgreich gestalten", sagte der 22-Jährige.

Den Verein verlassen sollen hätte Ragnar Ache - und zwar für eine ordentliche Stange Geld. Der 1. FCK hätte laut "Bild" acht Millionen Euro als Sockelablöse und bis zu zwei Millionen Euro an Boni für einen Ache-Wechsel zu Como 1907 kassieren sollen.

Dem Deal im Wege hätten final aber zu hohe Forderungen des Spielers und von dessen Berater gestanden. Der Deal ist geplatzt.

Derweil hat das DFB-Sportgericht eine Sperre für das kommende Spiel ausgesprochen - und zwar gegen Trainer Markus Anfang. Der FCK-Chefcoach darf im Rahmen der Sperre das Spiel bei der Hertha nicht im Innenraum verfolgen und sich von 30 Minuten vor Spielbeginn bis 30 Minuten nach Abpfiff auch nicht in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel und im Kabinengang aufhalten oder mit der Mannschaft in Kontakt treten.

Kaiserslautern muss am Samstag, 8. Februar, 20:30 Uhr bei Hertha BSC ran.