Während Schalke 04 mit 2:5 gegen den 1. FC Magdeburg unterging, erlebten zwei frühere Spieler des Zweitligisten ein besonderes Wochenende.

Ein Haken nach links, ein Haken nach rechts und ein Schlenzer ins lange Eck. Nur 34 Minuten benötigte Rabbi Matondo, ehe er seinen ersten Treffer für Hannover 96 erzielte. Nach einer sehenswerten Einzelaktion erzielte der frühere Profi des FC Schalke 04 das 2:1 im Zweitliga-Spiel gegen den Hamburger SV. Hätten die Hannoveraner nicht noch den Ausgleich kassiert, wäre es ein perfektes Debüt für Matondo gewesen.

„Aber ist ein netter Einstieg. Ich hoffe, es kommen noch mehr Tore und Assists dazu“, erklärte der 24-Jährige nach der Partie. „Ich freue mich, meine ersten Minuten bekommen und mein erstes Tor erzielt zu haben. Es waren tolle Momente für mich und meine Familie.“ Erst kurz vor dem Spieltag hatte Hannover den Leihdeal mit den Glasgow Rangers perfekt gemacht.

Dass der Flügelflitzer gleich eine ganze Halbzeit ran durfte, überraschte ihn selbst. „Wir wussten nicht, wie viele Minuten er im Tank hat“, erklärte Trainer André Breitenreiter, der ebenfalls auf eine Vergangenheit auf Schalke zurückblickt. „Aber manchmal muss man einen Jungen ins kalte Wasser werfen und mutig sein. Wir wissen um seine Qualitäten. Er hat unser Offensivspiel sehr belebt.“

Den ersten Auftritt von Matondo auf deutschem Bode nach mehr als vier Jahren verfolgten auch viele Fans von Schalke 04 interessiert - und einige von ihnen sicher ungläubig. Denn so stark wie gegen den HSV spielte Matondo in seiner Zeit in Gelsenkirchen nur selten auf. Acht Millionen Euro zahlte Schalke Anfang 2019 für den im Profibereich noch völlig unerfahrenen Matondo an Manchester City, in der Hoffnung, dass der pfeilschnelle Offensivmann sich ähnlich wie Jadon Sancho bei Borussia Dortmund entwickeln könnte. Der Plan ging nicht auf. Matondo absolvierte 32 Pflichtspiele, erzielte zwei Tore, spielte zwischenzeitlich leihweise in Belgien. Es folgten wechselhafte Jahre in Schottland.

Rabbi Matondo: Salif Sané schwärmte zu Schalke-Zeiten von Hannover 96

Nun möchte Matondo in Hannover zurück zu alter Stärke finden. Eine Art Empfehlung für den Wechsel dorthin erhielt der Außenstürmer bereits zu seiner Zeit im Ruhrgebiet: „In meiner Schalker Zeit hatte ich viel Kontakt zu Salif Sané, der mir sehr viel und nur Positives von Hannover 96 erzählt hat. So wusste ich vor dem ersten Gespräch schon einiges über den Klub“, erklärte Matondo. Am 15. März kehrt er mit seinem Leihklub zum Zweitliga-Duell an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Mit Marius Müller erlebte ein weiterer früherer Spieler der Königsblauen einen besonderen Sonntag. Im Alter von 31 Jahren kam der Torhüter zu seinem Bundesliga-Debüt. Für Müller erfüllte sich ein Traum - auf den er nach Abpfiff dennoch mit „gemischten Gefühlen“ zurückblickte. Und zwar nicht, da Müller beim Gastspiel in Frankfurt 15 Minuten nach seiner Einwechslung einen Gegentreffer kassierte und Wolfsburg nach Führung nicht über ein 1:1 hinauskam.

Ex-Schalker Marius Müller rückt beim VfL Wolfsburg ins Tor

Sondern aufgrund der Verletzung von Stammkeeper Kamil Grabara. „Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, weil ich denke, es ist nicht schön. Aber es ist der Job vom zweiten Torhüter dann da zu sein.“ Zugleich meinte Müller: „Ich freue mich für mich persönlich ungemein. Ich habe ein Ziel erreicht nach ganz vielen Jahren, nach weiß ich nicht wie vielen Hunderten Trainings.“

Auch als einer der wenigen Lichtblicke in der vergangenen Zweitliga-Saison auf Schalke hatte sich Müller für den Wechsel in die Bundesliga empfohlen. Bei früheren Stationen in Leipzig und Kaiserslautern schnupperte er bereits Stadionluft in der Bundesliga, für einen Einsatz reichte es damals nicht. Mit Wolfsburg könnten bald weitere Spiele hinzukommen. Noch ist unklar, wie schwer sich Grabara verletzt hat.