Der 1. FC Köln darf wieder transferieren. Am Deadline-Day gab es den vierten Zugang, zum dritten Mal muss eine Ablöse bezahlt werden.

Am Sonntag muss der 1. FC Köln in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke antreten. Und geht es nach den FC-Verantwortlichen, so wurde kurz vor dem Ende der Transfer-Periode eine große Baustelle geschlossen.

Denn seit langer Zeit krankt es in Köln an der Offensive. Zahlenmäßig war das in Ordnung, doch Quantität ist nicht gleich Qualität. Nun wurden im Winter Florian Dietz und Sargis Adamyan verliehen. Blieben Tim Lemperle, Damion Downs und Steffen Tigges.

Problem: Lemperle, Stürmer Nummer eins, ist oft verletzt. Downs in seinen leistungen noch nicht konstant genug. Und Tigges hat bisher nie wirklich nachweisen können, dass er das Niveau besitzt, um Köln nachhaltig helfen zu können.

Daher wurde lange nach einem erfahrenen Angreifer gesucht, der nun in Polen gefunden wurde. Wie der FC mitteilte, wechselt Imad Rondic vom polnischen Erstligisten Widzew Lodz nach Köln. Der Angreifer, der im Sommer ablösefrei gewesen wäre, soll rund 1,5 Millionen Euro kosten und unterschrieb bis Sommer 2029.

In der laufenden Saison traf der 25-Jährige für Widzew Lodz in 18 Partien neunmal. „Mit Imad Rondic gewinnen wir eine wertvolle Option für unsere Offensive hinzu. Als klassischer Boxstürmer, der zudem sehr lauf- und zweikampfintensiv gegen den Ball arbeitet, passt er sehr gut in unser Anforderungsprofil. Gleichermaßen haben wir vom ersten Kennenlernen an ein starkes Commitment zum 1. FC Köln gespürt. Wir freuen uns deshalb sehr, dass Imad von heute an den Geißbock auf der Trikotbrust trägt“, sagt FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Der neue FC-Stürmer betont: „Ich bin glücklich, jetzt beim FC zu sein. Als ich von dem Interesse gehört habe, gab es für mich keine Zweifel – für mich war sofort klar, dass ich das machen will. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Teamkollegen auf dem Platz zu stehen. Ich will immer gewinnen und ich werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam mit den großartigen Fans des FC am Ende der Saison in die Bundesliga zurückkehren."

Rondic ist nach Joël Schmied (FC Sion), Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz) und Keeper Anthony Racioppi (Hull City) der vierte Winterzugang der Kölner.