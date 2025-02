Schalke-Talk: Nach 2:5 gegen Magdeburg - Fehler, Perspektiven, Torwartfrage

Nach dem 2:5 gegen Magdeburg redeten die Schalke-Fans über viele Fehler, Perspektiven und die Torwartfrage. Wir reden auch darüber.

Schon weit vor dem Schlusspfiff des Spiels zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg waren nur noch die FCM-Fans zu hören. „Auf Wiedersehen“ riefen sie den S04-Fans zu, die in Scharen die Arena verließen. Das Samstagabend-Topspiel der Zweiten Liga war schnell entschieden, die überforderten Schalker verloren die Partie verdient mit 2:5 (0:2). Die Folgen: Aus dem Aufstiegskampf haben sich die Schalker verabschiedet.

In der neuen Folge unserer Talksendung „19:04 - Inside Schalke“ blickt Moderator Sinan Sat mit den Schalke-Reportern Robin Haack und Andreas Ernst auf die einzelnen Spielszenen zurück und diskutiert lange über die Torwartfrage. Justin Heekeren steht bei einigen S04-Anhängern in der Kritik. Doch wäre es so viel besser, wenn Loris Karius übernehmen würde?

Unsere Analysen und Hintergründe der Reporter bekommen Sie weiterhin als Video, aber seit Beginn der Saison 2024/2025 auch im neuen Look. Es gibt alle Folgen auch als Podcast. Jetzt haben Sie die Wahl zwischen Hören und Sehen.

