Die U19 des FC Schalke 04 ist mit einem Fehlstart in die Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga gestartet. Im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim gab es eine unglückliche 0:2-Niederlage.

Unglücklich deshalb, weil Schalke eigentlich über 90 Minuten das aktivere Team war. Teilweise setzen sich die Königsblauen rund um den Strafraum der Gäste fest, ohne aber zu vielen klaren Torchancen zu kommen. Die wenigen guten Gelegenheiten konnten die Stürmer der Knappen nicht nutzen - oder Heidenheims Torwart Felix Mark hielt.

Am Ende kam es so, wie es dann oft kommt. Heidenheim ging in der 68. Minute mit der ersten Torchance in Führung. Yannick Wagner konnte frei vor dem Tor ungehindert einköpfen. In der Nachspielzeit gelang Heidenheim durch den eingewechselten Luigi Mignano nach einem Konter sogar noch das 2:0. Die Überzahl in den letzten Minuten nach Gelb-Rot gegen Luke Schmidt (89.) konnte S04 nicht nutzen.

"Willkommen in der Endrunde", sagte Schalkes Trainerlegende Norbert Elgert nach dem Spiel. "Es hat sich bestätigt, was wir vorher wussten von Heidenheim. Sie haben nicht umsonst den Deutschen Meister und zweimal den SC Freiburg geschlagen." Dennoch habe sein Team ein gutes Spiel gemacht. "Wir waren über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft mit extrem viel eigentlich unerwartetem Ballbesitz, weil sie mit unserem Spiel eigentlich überhaupt nicht klarkamen."





Aber es habe ein Manko gegeben: "Wir waren vorne ungefährlich. Egal wer. Vollkommen ungefährlich." Man habe sich so oft durchgespielt und in Abschlusspositionen gebracht, diese aber nicht genutzt. "Wir hatten auch extrem viele Standards, schießen uns aber selber serienweise an." Sein Fazit: "Eigentlich konnte es heute nur einen Sieger geben, nämlich uns", erklärte Elgert. Aber aufgrund der Spielintensität, die teilweise auch weit über die Maßen hinaus gegangen sei, sei der Sieg für Heidenheim auch nicht vollkommen unverdient.

"Was steht ist letztendlich, dass wir jetzt wissen, was uns in dieser Liga erwartet", fasste Elgert zusammen. Zusätzlich zur Niederlage hatte Schalke auch noch eine Schulterverletzung von Edion Gashi nach einem groben Foul der Heidenheimer zu verzeichnen. Ein gebrauchter Tag also für Königsblau. In der kommenden Woche gibt es mit einem Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC weiter.