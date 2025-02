Im Alter von 37 Jahren beendet Daniel Caligiuri seine Karriere. Die Schalke-Fans erinnern sich gern an ihn zurück.

Seine denkwürdigsten Leistungen im Trikot des FC Schalke 04 zeigte Daniel Caligiuri auf der größtmöglichen Bühne für die Fans der Königsblauen: im Revierderby gegen Borussia Dortmund. Am 25. November 2017 war Caligiuri Teil der Wahnsinns-Aufholjagd. 0:4 lag Schalke zurück, am Ende hieß es 4:4. In der 86. Minute war Caligiuri mit einem satten Linksschuss in den Winkel des Dortmunder Tores das 3:4 gelungen. Noch wichtiger war seine Rolle am 27. April 2019: Schalke schwebte in Abstiegsgefahr und fuhr zum Titelkandidaten BVB. Schnell lag Schalke zurück, bevor es in der 18. Minute einen Elfmeter gab. Mit Blick auf die Dortmunder Südtribüne blieb Caligiuri cool und erzielte das 1:1. Salif Sanés Kopfballtor zum 2:1 legte er mit einer Ecke vor, das 3:1 erzielte er mit einem Traum-Freistoß selbst. Inzwischen ist Caligiuri 37 Jahre alt und beendet seine aktive Karriere, wie er am Sonntag verkündete.

Auf Instagram hob Caligiuri die beiden Revierderbys hervor. „Besonders in Erinnerung bleiben mir die Derbys gegen Borussia Dortmund. Das legendäre 4:4 war ein emotionaler Höhepunkt. Ebenso der 4:2-Sieg, bei dem ich zwei Tore beisteuern konnte und mit den Schalker Fans gemeinsam beim BVB feiern durfte“, schrieb Caligiuri.

Für die Königsblauen bestritt er 130 Pflichtspiele (21 Tore, 25 Vorlagen), erlebte Höhepunkte und Tiefschläge. Höhepunkt außer den Derbys waren die Vizemeisterschaft unter Trainer Domenico Tedesco (2017/2018) und Einsätze in der Champions League. Als im Mai 2020 nach der Corona-Pause Schalkes große Krise begann (zwei Unentschieden, sieben Niederlagen) trug er die Kapitänsbinde und ging auch in der Krise voran. Gern wäre Caligiuri geblieben, doch er erhielt kein neues Vertragsangebot. „DANKE für 1904 % Einsatz im königsblauen Trikot! Wir wünschen Dir für Deine Zukunft nur das Beste, Cali!“, schrieben die Schalker in den Sozialen Netzwerken am Sonntag.

372 Bundesligaspiele bestritt Caligiuri für seinen Jugendverein SC Freiburg, den VfL Wolfsburg, Schalke und den FC Augsburg. Überall blieb er gut in Erinnerung. „Ich blicke mit großer Dankbarkeit zurück“, sagte er. Nachdem sein Vertrag in Augsburg im Juni 2023 ausgelaufen war, bekam er kein neues Angebot aus dem Profifußball, auch eine Rückkehr nach Schalke hätte er sich jederzeit vorstellen können. Er ließ seine Karriere in seiner Heimatstadt Villingen-Schwenningen bei seinem Jugendverein FC 08 Villingen ausklingen. In der Hallenfußball-Liga Icon League spielte er für das Team von Ex-Schalke-Kapitän Simon Terodde.

Nun zieht Caligiuri einen Schlussstrich. Dem Profifußball bleibt er erhalten. Gemeinsam mit seinem Bruder Marco bildet er die Caligiuri Sports GmbH, eine Spielerberater-Agentur. „Ich möchte meine langjährige Erfahrung nutzen, um junge Talente und Profis auf ihrem Weg zu unterstützen und zu fördern“, sagte er.