Der FC Schalke 04 hat kurz vor den Feiertagen eine wichtige Personalentscheidung bekanntgegeben. Ein Eigengewächs hat vorzeitig verlängert.

Erst am Montagmorgen (23. Dezember) hat diese Redaktion berichtet, dass sich der FC Schalke 04 und Max Grüger über eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni einig sind.

Am Montagmittag folgt dann die offizielle Bestätigung des Zweitligisten aus Gelsenkirchen.

"Max hat eine sehr gute Entwicklung genommen, seit er in der Sommervorbereitung zu den Profis gestoßen ist. Er hat den wichtigen Schritt vom Talent zum Spieler mit regelmäßigen Einsatzzeiten geschafft“, lobt Youri Mulder, Direktor Profifußball des S04. "Gleichzeitig weiß Max, dass er noch viele Bereiche hat, in denen er arbeiten muss – das tut er jeden Tag. Wir werden ihn dabei bestmöglich unterstützen."

Die Biographie von Grüger steht beispielhaft für einen wichtigen Teil der Schalker Sportstrategie, so Mulder weiter: "Von der U9 bis zu den Profis – mit diesem Weg ist Max ein Musterbeispiel für die gute Arbeit in unserer Knappenschmiede. Ob unter Norbert Elgert in der U19, unter Jakob Fimpel, der ihn in Münster ins kalte Wasser geworfen hat oder unter Kees van Wonderen, der Max großes Vertrauen schenkt – alle dürfen auf das Ergebnis stolz sein."





Für Grüger, der nur wenige Kilometer von der Arena entfernt aufgewachsen ist, geht die erfolgreiche Reise auf dem Berger Feld weiter: "Schalke ist mein Verein, ich bin von klein auf Fan und seit mittlerweile zwölf Jahren stolzer Spieler des Klubs. Ich freue mich auf die weiteren Jahre und habe mit Schalke noch viel vor. Bei den Verantwortlichen möchte ich mich für ihr großes Vertrauen bedanken."

2012 wechselte Grüger von der SSV Buer zu den Königsblauen. Mit der Schalker U17 feierte er 2022 die Deutsche Meisterschaft, wurde deutscher U19- und U20-Nationalspieler und unterschrieb schließlich seinen ersten Profivertrag. Seitdem sammelte der zentrale Mittelfeldspieler zehn Einsätze in der 2. Bundesliga, erzielte dabei einen Treffer.