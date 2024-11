„Hass-Maschine“: St. Pauli nicht mehr auf Musks Plattform X

Bundesliga - bis 3. Liga So viele Punkte reichten seit 2014 zum direkten Klassenerhalt

Aus Ruhrgebiets-Sicht stecken derzeit der VfL Bochum, Schalke und Rot-Weiss Essen im Keller fest. So viele Punkte hätten in ihren Ligen in den letzten Jahren gereicht.