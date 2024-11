Ab 11:04 Uhr steigt beim FC Schalke am Samstag die Mitgliederversammlung 2024. Wir tickern live von der Veranstaltung.

18:55 Uhr:

"Wir haben hitzig diskutiert und uns ordentlich die Meinung gesagt. Danke dafür", sagt Axel Hefer bevor er die Sitzung ofiziell mit dem Vereinslied beendet.

18:46 Uhr:

Den Abschluss macht traditionsgemäß wieder S04-Fan Norbert Hauka mit einem neuen Lied.

18:42 Uhr:

Tillmann verspricht das mitzunehmen und stellt ein Spiel für 2025 in Aussicht.

18:40 Uhr:

Als nächste Rednerin kommt Britta Assauer auf die Bühne. Die letzte Ehefrau von Rudi Assauer fordert wieder ein Abschiedsspiel für "ihren Rudi". Im vergangenen Jahr sei ihr Unterstützung zugesagt worden, aber dann habe sich niemand mehr gemeldet.

18:33 Uhr:

Jetzt wird auch noch Ralf Fährmann, der mit S04 im Rechtsstreit liegt, von einem Mitglied für die Ehrenkabine vorgeschlagen. Mal schauen, ob darüber in der nächsten Veranstaltung darüber abgestimmt wird ...

18:30 Uhr:

Es wird nochmal spannend: Ein Mitglied fordert nochmal den gesamten Vorstand und Aufsichtsrat zum Rücktritt auf.

18:28 Uhr:

Jetzt geht die Veranstaltung nach sieben Stunden langsam (!) zu Ende. Wir sind beim Punkt Verschiedenes.

18:25 Uhr:

Der bisherige Amtsinhaber Dr. Stephan Kleier erhielt nur 546 Stimmen und ist raus.

18:23 Uhr:

Gewählt wurden Markus Peick mit 847 Stimmen und Astrid Erlebach mit 606 Stimmen.

18:17 Uhr:

Die Abstimmung läuft

18:07 Uhr:

Die Arena hat sich schon weitestgehend geleert. Mehr als die Hälfte der Mitglieder sind bereits weg. Die Kandidaten des Wahlausschusses stellen sich weiterhin vor.

18:02 Uhr:

Es stehen nun die Wahlen zum Wahlausschuss an

17:55 Uhr:

Nicht gewählt wurden Moritz Dörnemann mit 927 Stimmen und Falk Kappenhagen mit 836 Stimmen.

17:53 Uhr:

Gewählt wurden Sven Kirstein mit 1317 Stimmen und Ender Ulupinar mit 1030 Stimmen.

17:44 Uhr:

Ender Ulupinar - der Betreiber des Schalker Fanfeldes - will sich für eine Installation eines Beirates für die Profimannschaft im Aufsichtsrat einsetzen und für einen neuen Sportvorstand. "Es wurden zu viele falsche Entscheidungen getroffen", meint Ulupinar.

17:38 Uhr:

Sven Kirstein erklärt seine neue Kandidatur und seine Arbeit in den vergangenen drei Jahren. "Und ja, wir brauchen weiter Geduld", meinte Kirstein."Ich komme aus eurer Mitte und ich kenne Schalke", meint Kirstein, der mit den Ultras in der Nordkuve steht.

17:35 Uhr:

Falk Kappenhagen erklärt seine Bewerbung, er will Schalke wieder zu Glanz verhelfen.

17:30 Uhr:

Erst stellen sich die Kandidaten vor. Es beginnt Moritz Dörnemann: "Wie kann es sein, dass die TSG Hoffenheim mit dem Geld aus unseren Sky-Abos unseren Bülter kauft", fragt sich Dörnemann. "Schalke weckt Emotionen, andere Klubs nicht einmal Interesse." Er will sich für eine Änderung der Verteilung der Fernsehgelder einsetzen.

17:23 Uhr:

Nun kommt es zu den Wahlen zum Aufsichtsrat. Zwei Plätze stehen zur Abstimmung. Die Amtszeiten von Moritz Dörnemann und Sven Kirstein enden.

17:20 Uhr:

Ein Satzungsantrag zu den Mitgliederbeiträgen wird abgelehnt.

17:20 Uhr:

Künftig wird es einen gemeinsamen Gewinn-Abführungsvertrag der Arena-Management und des Vereins geben. Dadurch soll ein deutlicher sechststelliger Betrag gespart werden können. Dieser Antrag wird angenommen.

17:16 Uhr:

Der Antrag, ein Betriebsratsmitglied in den Aufsichtsrat zu entsenden, wird ebenfalls abgelehnt.

17:04 Uhr:

Der erste Antrag auf Satzungsänderung - Zulassen einer Hybridveranstaltung - wird abgelehnt. Die Ultras sind inzwischen hier in der Überzahl, ihnen dürfte das Ergebnis gefallen haben.

16:57 Uhr:

Auch der Aufsichtsrat wird für 2023 und 2024 entlastet.

16:50 Uhr:

Der Vorstand für das Jahr 2023 bestehend aus Bernd Schröder, Christina Rühl-Hamers und Peter Knäbel wird ebenso entlastet wie der Vorstand für 2024 bestehend aus Matthias Tillmann und Christina Rühl-Hamers.

16:48 Uhr:

Es kommt zur elektronischen Abstimmung darüber, weil es kein eindeutiges Votum gab. Dieser ergab, dass der Antrag abgelehnt wurde mit 1.143 zu 1.444 Stimmen.

16:43Uhr:

Wohl weil schon viele Mitglieder aus der eiskalten Arena geflüchtet sind, stellt ein Mitglied den Antrag, Punkt 6 - also die Satzungsänderunsanträge - hinter die Wahl zum Aufsichtsrat zu verschieben.

16:41 Uhr:

Nun ist der Punkt 4 - nach zweieinhalb Stunden !!! - beendet

16:40 Uhr:

Tatsächlich kritisiert ein Redner nun auch mal die Struktur des Kaders. Warum man nicht mehr Wert auf die Zusammenstellung der Abwehr gelegt habe, die schon lange eine Schwachstelle sei. Tillmann erläutert daraufhin die Transferstrategie für den Winter.

16:33 Uhr:

Der nächste Redner kritisiert die fehlende Kompetenz und auch, dass Kees van Wonderen seine Vorstellung als neuer Chefcoach alleine machen musste. Tillmann anwtortet darauf.

16:20 Uhr:

"In der Krisenzeit suchen schlaue Menschen nach Lösungen und dumme nach Schuldigen" kritisierte der nächste Redner den Umgang untereinander auf dieser Mitgliederversammlung und es sei bestimmt auch kein Zufall, dass so viele Mitglieder die demokratisch gewählten Vertreter des Vereins so angehen. Er vermutet wohl eine Strategie - von wem auch immer - dahinter.

16:18 Uhr:

"So lange du durch deine Steigbügelhalter aus der Kurve meinst, dir alles erlauben zu können ..." ging das nächste Mitglied Hefer scharf an. Dafür wird er scharf ausgepfiffen.

16:05 Uhr:

"Das Diamantenauge scheint auf einem Auge bind zu sein" bekommt nun auch Ben Mange sein Fett weg. Er sei im Grunde ebenso gescheitert, wie all die Trainer und Verantwortlichen zuvor.

13:40 Uhr:

Das nächste Mitglied erinnerte an eine Vertrauensfrage von Günther Siebert im Jahr 1988, der dann daraufhin zurücktrat. Hefer antwortet: "Es hat ja einen Grund, dass die Satzung so ist, wie sie ist. Damit man nicht nach einer schlechten Saiosn alles umschmeißt". Rudi Assauer habe das übrigens so initiert.

15:40 Uhr:

Hefer platzt der Kragen, weil immer wieder Vorwürfe kommen, der Aufsichtsrat habe keine Fußballkompetenz: "Das stimmt größtenteils. Das ist eure Entscheidung, wen ihr in den Aufsichtsrat wählt", sagte Hefer.

15:48 Uhr:

Darauf geht Hefer nicht mehr ein. Stattdessen wird die Rednerliste auf Vorschlag von Axel Hefer nach dem Votum der Mitglieder geschlossen. Es stehen aber noch 18 Redner an.

15:46 Uhr:

Das nächste Mitglied fordert den Rücktritt des gesamten Aufsichtsrates.

15:43 Uhr:

"Die Antwort auf ihre unsinnigen Vorwürfe haben Sie ja bereits bekommen", zeigt sich Hefer vorbereitet. Das Mitglied habe die gleiche Anfrage bereits auch an den Ehrenrat gestellt. Außerdem kritisierte er die persönliche Vorwürfe. Und erntet dafür Beifall.

15:40 Uhr:

"Das ist der teuerste Auszubildende der Bundesrepublik Deutschland" geht das nächste Mitglied den Vorstand Matthias Tillmann ebenfalls hart an. "Und wer hat das zu verantworten: Der Ausbilder." Auch Hefer bekommt ordentlich Gegenwind. Er fordert auch Axel Hefer zum Rücktritt auf.

15:32 Uhr:

Tillmann antwortet gar nicht auf diese Frage. Axel Hefer antwortet und meint, dass er zum Thema Rücktritt eine andere Mienung habe und erklärt nochmal das Procedere der Einstellung.

15:30 Uhr:

"Ich weiß gar nicht, wie Sie an den Job gekommen sind?", fragt der nächste Redner. "Schalke gibt ein desaströses Bild ab." Und dann die Aufforderung an Matthias Tillmann: "Werden Sie Ihrer Aufforderung gerecht: Treten Sie bitte zurück."

15:26 Uhr:

Der nächste Redner kritisiert die Kürzungen der Pauschale für den Schalker Fanclub-Verband.

15:24 Uhr:

Hefer ist nun in Rage: Das größte Problem seien nicht die jüngsten Fehler, sondern "das feige Davonlaufen eniger unserer Vorgänger. Wenn man erst die Karre in den Dreck fährt und dann abhaut ist das das Schlechteste", echauffiert sich Hefer. Der Aufsichtsratsvorsitzende bekommt heute ordentlich Gegenwind.

15:12 Uhr:

Hefer spricht nun über Druck. Alle spüren diesen extremen Druck, die Schalke bei allen Verantortlichen auslöse. Das sei ein Problem, auch deshalb würden Verantwortliche so schnell wechseln. Und zum Thema Sportvorstand: "Wir brauchen einen Chef im Sport. Wir suchen einen Chef im Sport" versprach Hefer einem Mitglied, das danach gefragt hatte. Durch Youri Mulder habe man dafür die notwendige Zeit gefunden.

15:10 Uhr:

Während Hefer und die Verantwortlichen bislang auf alle Fragen eingegangen sind, gibt es zu diesen Vorwürfen überhaupt keine Antwort.

15:08 Uhr:

"Mike danke für alles. Und Sorry für alles, was mit dir passiert ist", richtet sich der nächste Gegner direkt an Mike Büskens, der ebenfalls im Stadion ist. Und er fordert Axel Hefer auf, nach Berlin zu fahren und Oliver Ruhnert zu verpflichten. Und dann fordert er von Hefer: "Sie sind Aufsichtsrat von 190.000 Mtgliedern und nicht nur von den Ultras Gelsenkirchen".

15:04 Uhr:

Auch der nächste Redner redet sich seinen Frust von der Rede. Es geht jetzt ordentlich zur Sache. Er fordet, dass der Verein sich auch in den Gremien neu aufstellen muss.

14:58 Uhr:

Jetzt kriegt Tillmnn sein Fett ab:

"Wenn wir Buddys wären, dann weiß ich nicht, ob er mir den Job empfohlen hätte", antwortete Tillmann auf den Vorwurf er habe den Job nur bekommen, weil er der Kumpel von Axel Hefer sei. "Hau´ab" schreit ein Mitglied.

14:56 Uhr:

Man sei bankrott gewesen. Man sei einen Schritt davon entfent davon gewesen,in der Regionalliga zu spielen, erklärte Hefer. Da habe Bernd Schröder gute Arbeit geleistet. Aber erklärte dann auch den Wechsel zu Tillmann. "Einiges sieht man noch nicht. Aber im nächsten Jahr seht ihr es, da bin ich mir sicher", meint Tillmann.

14:49 Uhr:

"Sie haben keine sportliche Kompetenz im Verein. Da kann auch Youri Mulder nicht als Feigenblatt herhalten" und weiter. "Ich war so "piss" wie sie umgegangen sind mit Mike Büskens." sagt Iris an die Adresse von Axel Hefer. "Ich hoffe, dass wir besser."

14:47 Uhr:

Tillmann antwortet: "Wir sind im Guten auseinandergegangen und sprechen auch heute. Und dassselbe kann ich über Mike Büskens auch sagen." Große Verwunderung bei den Mitgliedern. Applaus geht es dafür nicht.

14:43 Uhr:

"Die Dinge mit Gerald Asamoah und Mike Büskens müsst ihr anders regeln" fordert der nächste Fan. "Da müsst ihr euch zurücknehmen." Dafür erntet er einen dicken Applaus. "Das ist unsere Seele, da müsst ihr anders mit umzugehen."

14:39 Uhr:

Jetzt rechtfertigt Hefer den Deal mit SportFive. Das sei genau die richtige Entscheidung gewesen. Der Sponsoring-Erlös werde in diese Jahr erstmals wieder steigen. Langfristig plane man dann aber wieder den Aubau einer eigenen Sponsoringabteilung.

14:33 Uhr:

Man habe zum Zeitpunkt des Wechsels von Gazprom zur RAG bereits den Vertrag mündlich abgeschlossen, als sich Clemens Tönnies mit dem Angebot an den S04 gewendet hatte. Aber es sei absolut falsch, dass der Aufsichtsrat einen Deal mit Tönnies abgelehnt habe, erklärte Hefer.

14:22 Uhr:

"Ich bin kein Fan von Clemens Tönnies, aber Clemens Tönnies hat uns immer Leute gefunden, die mit Geld zu uns kamen", fragt der nächste Redner. Und erntet gellende Pfiffe, aber auch Applaus. Warum man sein Angebot als Sponsor für 7 Millionen Euro abgelehnt habe. Der Vorstand solle Konsequenzen ziehen.

14:16 Uhr:

Der FC Schalke 04 werde durch nicht kompetente Menschen geführt. Er als Bäckermeister brauche einen Meisterbrief, was sei die Qualifikation der Schalker Führung? "Der FC Schalke 04 muss erst in der Führung stark werden, dann findet er auch wieder zu alter Stärke zurück", geht das Mitglied Schalkes Vorstand an. "An ihrer Stelle würde ich mich schämen, Frau Rühl-Hamers, wenn ich noch einen Cent Schulden hätte", geht er den S04-Finanzvorstand an. Sie sei seit 2010 in der Verantwortung.

14:14 Uhr:

Tillmann wiegelt ab, man habe die Leute nicht vor vollendete Tatsachen gestellt, sondern Lösungen angeboten.

14:12 Uhr:

Der nächste Redner geht die Trennungsgspräche im Sommer an: "Warum hast du diese Werte mit Füßen getreten?" "Was ist das für ein Verhalten?" "Bist du dir eigentlich bewusst, welchen Schaden du dem Verein damit zugefügt hast?" "Du bist hast dich als Vorstand disqualifiziert" sagte das Mitglied.

14:08 Uhr:

Die Itakura-Entscheidung sei vom Sport getroffen worden, der ESports-Deal in der Küre der Zeit nicht anders möglich gewesen und "das Peter Peters bei uns Geschäftsführer ist das stimmt", sagt CRH dazu. Aber das sei eine Vereinsentscheidung und könne jeder für sich bewerten.

14:00 Uhr:

Das erste Mitglied fragt nach der Nichtverpflichtung von Ko Itakura, nach dem dem Verkauf der Esports-Anteile und der Absetzung von Peter Peters als Betreiber der Stadiongesellschaft abgesetzt wird. "Ich bin einfch nur von den letzten Jahren angepisst", schließt er.

13:50 Uhr:

Nun gibt es fünf Minuten Pause

13:40 Uhr:

Hefer erklärte, dass Raphael Brinkert an der Erstellung mitgewirkt habe. Und dann beendet er seinen Beitrag.

13:40 Uhr:

Die Gründung der Genossenschaft sei ein Meilenstein in der Geschichte des FC Schalke 04, erklärte Hefer. Es werde kein Tafelsiber verkauft.

13:37 Uhr:

Hefer verteidigt die Implementierung von Matthias Tillmann und gibt eine Reihe von Fehlern im sportlichen Bereich zu. "Wir haben keine Reserven für Fehler" sagt er. "Unser Sportdirektor war mit der Sitation überfordert", sagte Hefer zu Peter Knäbel. Deshalb habe man Marc Wilmots geholt. Das hat nicht funktioniert.

13:31 Uhr:

Nun hat der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer das Wort ergriffen. "Wie bezahlen einen kompletten Zweitligakader extra" erklärt Hefer. Man müsse 16 Millionen Zinsen zahlen, das hätten andere als Kaderwert.

13:27 Uhr:

Man müsse sich erneut mit der Lizenzierung für die 3. Liga beschäftigen. "Das ist totale Scheisse", sei aber unabdingbar, sagt CRH.

13:26 Uhr:

Man habe den Bechäftigten in den vergangenen Jahren viel zugemutet und das auch noch zu Zweitligagehältern. Sie stelle sich vor ihre Mitarbeiter. Man sei im Vergleich zu 2021 stabil aufgestellt. Aber das sei nicht der Anspruch von Schalke 04. Man müsse sich schnell aus den finanziellen Fesseln befreien. Daher die Idee der Genossenschaft. Man brauche jetzt eine Lösung, die den Verein eint und stark macht.

13:19 Uhr:

Nun erklärt sie die Notwendigkeit der Ticketpreiserhöhung und Reduzierung der Beschäftigten. Man habe 50 Beschäftigte in der Geschäftsstelle weniger, als vor der Pandemie und den Abstiegen in der 2. Liga.

13:14 Uhr:

"Wir können nicht "All-in" gehen und damit die Existenz des Vereins in Gefahr bringen", sagt sie.

13:12 Uhr:

Sie prognostiziert einen Gewinn auch für 2024. "Damit werden die DFL-Regularien eingehalten" sagt CRH. Ein Punktverlust im kommenden Jahr werde somit vermieden.

13:07 Uhr:

Jetzt spricht die Finanzvorständin Rühl-Hamers.

13:06 Uhr:

Zeichnungbeginn soll Januar 2025 sein

13:05 Uhr:

Es soll einen Zweiervorstand geben: Er und Michael Kalthoff (RAG) werden Vorstand der ehrenamtlich geführten AG.

13:04 Uhr:

Tillmann stellt klar. "Es gibt eine Sperrfrist von 5 Jahren", aber es sei keine Spende.

12:58 Uhr:

Um auf die angestrebten 50 Millionen Euro zu kommen, müssten alle 190.000 Vereinsmitglieder einen Anteil im Mindestwert von 250 Euro erwerben. Deswegen werden auch Firmen angesprochen.

12:54 Uhr:

Der Name der Genossenschaft soll "Auf Schalke eG" werden.

12:51 Uhr:

Jetzt spricht Tillmann darüber, dass er eine Ausgliederung der Profiabteilung für aktuell nicht sinnvoll hält. Gleich geht es mit der Fördergenossenschaft weiter

12:45 Uhr:

"Marc Wilmots bleibt eine Vereinslegende als Spieler, im Management hat es nicht funktioniert", sagt Tillmann. Deswegen habe man sich von ihm getrennt.

12:43 Uhr:

Jetzt spricht Vorstandschef Matthias Tillmann. Er bekommt sehr spärlichen Applaus.

12:38 Uhr:

"Schalke 04 ist für uns beide das Mekka des deutschen Fußballs" sagte Kremers. Aber er sparte auch nicht mit Kritik: "Über vieles was sich hier in den letzen Wochen abgespielt hat, wirkte die Ampel-Koalition wie ein Wellness-Urlaub" sagte er und. Jetzt soll eine Genossenschaft ggeründet werden. Soll mir alles Recht sein. So lange die Ehrenkabine nicht noch als Ferienwohnung vermietet wird."

12:31 Uhr: Erwin und Helmut Kremers werden beide in die Schalker Ehrenkabine aufgenommen. Erwin Kremers nimmt die Ehrung persönlich entgegen. Sein Bruder ist verhindert.

12:24 Uhr:

Nun wird gleich über die Aufnahme der Zwillinge Erwin und Helmut Kremers in die Schalker Ehrenkabine entschieden.

12:22 Uhr:

Nun werden die Frauen geehrt, die mehrfach aufgestiegen sind. Unter anderem ist auch die Tocher von Gerald Asamoah, Jada Asamoah, auf der Bühne.

12:15 Uhr:

Unter den Geehrten befindet sich auch der "Drei-Tage-Präsident" Michael Zylka.

12:13 Uhr:

23 Mitglieder werden von Axel Hefer für eine 50-Jährige Mitgliedschaft geehrt.

12:10 Uhr:

Mulder ehrt in einer Rede über die alten Zeiten "damals durfte man auf den Versammlungen noch rauchen" die Jubilare, die dem S04 seit 25 Jahre die Treue halten. "Danke für Eure Treue, für Eure Leidenschaft und unerschütterliche Unterstützung".

12:07 Uhr:

"Er war jeden Tag auf dem Gelände und immer mit dir geredet" ... "Wir vermissen dich sehr" sagt Youri Mulder, der auf die Bühne geholt wurde über den verstorbenen Meisterspieler Willi Koslowski

12:02 Uhr:

Soeben wurde aller in den vergangenen eininhalb Jahren gestorbenen Schalker gedacht, unter anderen "Willi" Koslowski und Klaus "Boxer" Täuber.

11:54 Uhr:

Pfiffe gibt es beim Rauchverbot

11:51 Uhr:

Wir sind immer noch bei Probeabstimmungen.

11:46 Uhr:

Bei der nächsten Probeabstimmung haben sich 3296 Fans beteiligt. Das ergibt einen Hinweis darauf, wie viele Mitglieder heute dabei sind.

11:34 Uhr:

Axel Hefer eröffnet die Versammlung

11:33 Uhr:

Das Podium ist bereits besetzt. Es geht gleich los.

11:22 Uhr:

Erste Probeabstimmungen laufen und zeigen, dass die Mitglieder am Rahmenprogramm die Interviews am Spielfeldrand am Interessantesten finden.

11:15 Uhr:

Die Mannschaft wird heute nicht vor Ort sein - sie hat frei.

11:04 Uhr:

Der Beginn ist jetzt auf 11.34 Uhr verschoben worden.

10:49 Uhr:

Gerade teilte Dirk Oberschulte-Beckmann mit, dass sich der Beginn verzögert, weil viele Fans noch am Eingang stehen

10:45 Uhr: Die Tagesordnung heute:

Eröffnung und Begrüßung Ehrungen Berichte der Gremien Aussprache über die Berichte Entlastungen Satzungsänderungsanträge Wahlen zum Aufsichtsrat Wahlen zum Wahlausschuss Verschiedenes Verabschiedung

10:30 Uhr: Langsam füllt sich der Unterrang der Haupttribüne. Aber die meisten Mitglieder befinden sich noch in der Anreisephase.

9:45 Uhr: Es stehen brisante Entscheidungen auf der Tagesordnung. Unter anderem stehen Aufsichtsrats-Wahlen an und Details zur Fördergenossenschaft werden verkündet. Ebenso werden mehrere Anträge auf Satzungsänderungen geprüft.

9:30 Uhr: Hallo aus Gelsenkirchen. Ab 11:04 Uhr tickern wir heute die Mitgliederversammlung des FC Schalke aus der Arena.