RWE-Talk Erst Zug-Attacke, dann Klatsche in Rostock, jetzt Krise

Rot-Weiss Essen steckt nach einer schlimmen Vorstellung in Rostock in der Krise. Durch das 0:4 ist RWE in der 3. Liga auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Die Top-Gegner kommen jetzt erst.