ETB SW Essen Siebter Sieg in Folge? Apfeld-Mannschaft plant den nächsten Streich

Ein Remis und eine Niederlage, so startete der ETB Schwarz-Weiß Essen in die Saison. Dann folgten sechs Dreier in Serie. Am Sonntag peilt der ETB den siebten Streich an.