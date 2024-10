Der FC Schalke 04 hat seinen dritten Partnerverein bekanntgegeben. Diesmal ist es eine Kooperation nach Österreich.

Der SV Ried wird Partnerverein des FC Schalke 04 und künftig entsprechend mit Königsblau kooperieren. Das gab der FC Schalke 04 am Mittwochmorgen, 2. Oktober, bekannt. Zuvor hatten die Knappen bereits Partnerschaften mit dem FC Aarau (Schweiz) und VVV Venlo (Niederlande) geschlossen.

"Der stetige Ausbau des Netzwerks ist von großer Bedeutung für die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie, junge Spieler zu entwickeln und Schritt für Schritt in den Profi-Kader zu integrieren. Die beteiligten Vereine profitieren von der Expertise und den Möglichkeiten des jeweils anderen Clubs. Dieses gemeinsame Verständnis haben wir auch in den Gesprächen mit den Verantwortlichen der SV Ried entwickelt. Für eine erfolgreiche Partnerschaft ist das eine sehr wichtige Grundlage", sagte Kaderplaner Ben Manga.

Die Kooperation nimmt die Verbesserung der Talentausbildung in den Fokus und soll neue Optionen für die Weiterentwicklung junger Spieler eröffnen. Außerdem werden sich die Verantwortlichen beider Clubs in den Bereichen Scouting, Business Intelligence und Data eng miteinander austauschen, schreiben die Schalker weiter.

Auch beim österreichischen Zweitligisten begrüßen sie die neue Partnerschaft. "Der nationale wie internationale Fußballmarkt wird durch den Einstieg von Investoren und Investmentgruppen immer umkämpfter. Wir haben uns daher entschieden, regional, national und international auf das Konzept der Partnervereine zu setzen. In den Gesprächen mit dem FC Schalke 04 hat sich herausgestellt, dass die Verantwortlichen beider Clubs deckungsgleiche Ideen zu einer Partnerschaft in den Bereichen Scouting, Daten und der allgemeinen Vereinsentwicklung haben", sagte Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala.

Und weiter: "Wir erweitern so unser Scoutingnetzwerk und unsere Strahlkraft am Spielersektor, um in Zukunft Spieler holen und halten zu können, bei denen das unter normalen Umständen sportlich wie finanziell nicht mehr möglich wäre. Wir haben mit dem FC Schalke 04 einen Verein an der Seite, der als Mitgliederverein ähnlich organisiert ist und für absolute Fußballbegeisterung ohne externe Investoren steht. Wir stehen dabei in keinerlei Abhängigkeit zu unserem Partnerverein."