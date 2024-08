Rot-Weiss Essen für Sonntag So geht Dabrowski das Spiel bei seinem Ex-Verein Hannover an

Am Sonntag muss Rot-Weiss Essen zur U23 von Hannover reisen. Für den RWE-Trainer eine Reise in die Vergangenheit, so geht er das Spiel gegen seinen Ex-Verein an.