Ivan Rakitic hat auch beim FC Schalke 04 seine Spuren hinterlassen. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er aber in Spanien. Jetzt wird er zum ersten Mal in seiner sportlichen Heimat spielen.

Es war noch eine andere Zeit, als Ivan Rakitic für den FC Schalke 04 auflief. Vier Jahre lang, von 2007 bis 2011, stand er bei den Königsblauen unter Vertrag. In der Saison 2009/10 konnte der mittlerweile 36-Jährige die Vize-Meisterschaft mit den Schalkern hinter dem FC Bayern München feiern und wurde 2011 DFB-Pokal-Sieger.

Eventuell kommt bald noch ein neuer Titel hinzu. Nachdem er, wohl zum Ausklang seiner Karriere, im Januar 2024 zu Al-Shabab in die saudi-arabische Liga gewechselt war, steht nun schon wieder ein neuer Klub in seiner Vita. Zum ersten Mal in seinem Leben spielt der langjährige kroatische Nationalspieler in seiner sportlichen Heimat Kroatien. Er wechselt zur kommenden Saison zu Hajduk Split.

"Einer der größten Spieler in der Geschichte des kroatischen Fußballs unterzeichnete kurz vor Mitternacht einen Vertrag mit Hajduk bis zum Ende der nächsten Saison mit der Option auf eine weitere Verlängerung um eine weitere Saison", hieß es auf der Vereins-Homepage.

Den Vertrag in Saudi-Arabien, der ursprünglich bis 2025 datiert war, hat er mittlerweile aufgelöst. In Split, die im Vorjahr in der Liga den dritten Platz erreichten, wird er die Trikotnummer 11 tragen.

Rakitic ist eine Legende des kroatischen Fußballs, aber er wird in der kommenden Saison nicht der einzige große Name bei Hajduk Split sein. Neben Ivan Perisic, der jüngst sogar noch bei der Europameisterschaft in Deutschland auflief, ist das vor allem der Trainer. Wieder so eine Legende.

Denn niemand Geringeres als Gennaro Gattuso ist seit Anfang Juli Trainer beim kroatischen Erstligisten. Nachdem er Anfang des Jahres Olympique Marseille verlassen hatte, übernimmt die Legende der AC Mailand nun den Posten in Kroatien - und bekommt mit Rakitic gleich einen richtig erfahrenen Spieler.

Seine erfolgreichste Zeit erlebte Rakitic in Spanien. Über 400 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 2011 und 2024 für den FC Sevilla und den FC Barcelona. Er gewann die Champions League mit Barca und zweimal die Europa-League mit Sevilla. Auch vier spanische Meisterschaften stehen in seinem Trophäenschrank.