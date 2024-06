Der SSV Jahn Regensburg hat den zweiten externen Zugang für die kommende Zweitliga-Saison präsentiert.

Der SSV Jahn Regensburg kann den nächsten Transfer für die anstehende Zweitliga-Saison verkünden: Nach Rechtsverteidiger Nico Ochojski, der vom Sportclub Verl zum Aufsteiger der 2. Bundesliga wechselt, haben sich die Bayern nun auch in der Offensive verstärkt.

Dejan Galjen kommt vom VfB Stuttgart II an die Donau und geht künftig für die Jahn-Elf auf Torejagd. Der 22-jährige Mittelstürmer unterzeichnete beim SSV Jahn einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Galjen machte in der vergangenen Saison in der Regionalliga Südwest mit 21 Toren in 29 Spielen auf sich aufmerksam und war der Garant für den Aufstieg der Zweitvertretung des VfB Stuttgart in die 3. Liga.

"Mit Dejan konnten wir ein spannendes Offensiv-Talent und einen bodenständigen Teamplayer für uns gewinnen. Er hat in der abgelaufenen Spielzeit bewiesen, welche Torgefahr und Robustheit er ausstrahlt", erklärt Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, und fügt hinzu: "Zusammen wollen wir nun seine Entwicklung vorantreiben und sind überzeugt davon, dass er den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen kann. Bereits jetzt besitzt er mit seinem Torinstinkt, Kopfballspiel und Spielverständnis Waffen, die uns offensiv bereichern werden."

Der gebürtige Pforzheimer entstammt der Jugendabteilung der Stuttgarter Kickers. Über die Leistungszentren der TSG Hoffenheim und des Karlsruher SC gelang Galjen bei Werder Bremen der Sprung in den Seniorenfußball. In Karlsruhe und auch in Bremen schnupperte er bereits auch schon bei drei Spielen Luft in der 2. Bundesliga.

Nun wird der 22-jährige Mittelstürmer für den SSV Jahn stürmen und sagt: "Ich bin überglücklich und freue mich unheimlich, die Mannschaft, die Fans und die Stadt kennenzulernen. Die Gespräche haben mich vom Weg und der Idee des SSV Jahn überzeugt, sie waren mitunter ein ausschlaggebender Punkt, warum ich mich für diesen Schritt entschieden habe", sagt Galjen.