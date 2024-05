Nächster Zugang für den FC Schalke 04: Ron-Thorben Hoffmann wechselt von Zweitliga-Konkurrent Eintracht Braunschweig zu den Königsblauen.

Nächster Zugang für den FC Schalke 04: Nachdem der Abschied von Stammtorwart Marius Müller zum Erstligisten nach Wolfsburg bekannt wurde, waren die Verantwortlichen auf der Suche nach einem Nachfolger. Dieser ist nun gefunden: Ron-Thorben Hoffmann wechselt von Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig nach Gelsenkirchen. Der 25-Jährige hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

„Mit Ron-Thorben gewinnen wir einen sehr reaktionsschnellen und athletischen Torwart. Ihn zeichnet ein auffällig gutes Umschalten nach abgefangenen Bällen sowie mutiges Agieren bei der Raumverteidigung von hohen Bällen aus“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung. „Zudem hat er in der vergangenen Saison unter schwierigen Umständen überdurchschnittlich gut performt.“

Ron-Thorben Hoffmann: „Schalke ist der richtige Verein für mich“ In der abgelaufenen Saison kam Hoffmann auf 33 Einsätze in der Liga und ein Spiel im DFB-Pokal. Über seinen Wechsel zu Schalke sagt er: „Ich habe meine Entscheidung ganz bewusst getroffen, weil ich davon überzeugt bin, dass Schalke der richtige Verein für mich ist."

Und weiter: "In den Gesprächen haben mir die Verantwortlichen genau aufgezeigt, was sie sich von mir versprechen. Schon jetzt freue ich mich darauf, in wenigen Wochen gemeinsam mit dem Team loszulegen und auf die Fans zu treffen.“

Damit stünde dann auch einem Abgang von Marius Müller nichts mehr im Wege. Der Stammkeeper der vergangenen Saison soll sich mit dem VfL Wolfsburg einig sein. Die Ablösesumme dürfte nach übereinstimmenden Medienberichten bei etwas mehr als einer Million Euro liegen. Bis 2027 soll Müller in Wolfsburg unterschreiben. Auf Schalke sei ihm trotz einer starken Saison nur ein leicht verbessertes Vertragsangebot unterbreitet worden, daher forcierte er nun den Wechsel.

Mit Hoffmann ist sein Ersatz nun also schon am Berger Feld eingetroffen. So sollte Müllers Abgang nur noch eine Frage der Zeit sein. Medienberichten zufolge soll der Wechsel in Bälde verkündet werden.