Seit einer Woche gibt es das Gerücht, nun die Bestätigung. Danilo Soares, der dem VfL Bochum den Rücken kehrt, wird zum 1. FC Nürnberg wechseln.

Der 1. FC Nürnberg hat sich erneut im Ruhrgebiet bedient. Nach Caspar Jander (MSV Duisburg) verpflichtete der Zweitligist vom VfL Bochum Linksverteidiger Danilo Soares.

Sieben Jahre lang verteidigte Soares für den VfL Bochum, machte für den Ruhrpott-Klub über 200 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga und wird nun seine Karriere beim FCN fortsetzen.

Der 32-jährige Brasilianer bringt ordentlich Erfahrung im deutschen Profifußball mit und wird ab sofort Teil der Club-Defensive sein. In seinen bisherigen Partien in der 2. Bundesliga gelangen ihm 14 Vorlagen und vier Tore. Soares unterzeichnet einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr.

Olaf Rebbe, Sportdirektor des 1. FC Nürnberg, betonte nach der Verpflichtung: "Danilo war in den vergangenen Jahren eine wichtige Säule auf der linken Seite im Bochum, er kennt den Deutschen Fußball und die 2. Liga sehr intensiv. Zudem bringt er genau das Profil mit, das wir gesucht haben. Er wird der erfahrene linke Verteidiger, der noch einen jungen an seine Seite bekommt.“

Der Spieler selber, der zuletzt in Bochum kaum noch Berücksichtigung fand, hofft in Nürnberg mehr Spielpraxis zu bekommen: "Nach sieben Jahren beim VfL Bochum freue ich mich jetzt auf mein neues Abenteuer hier beim Club. Ich will der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen, sie auf und neben dem Platz unterstützen und in der kommenden Saison mitanpacken.“

Fast wäre es sogar zum direkten Duell gekommen, doch der VfL setzte sich in einer dramatischen Relegation im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf durch. Soares kam in beiden Partien nicht zum Einsatz.

In der abgeschlossenen Runde kam Soares nur fünfmal zum Einsatz, mehr als 351 Minuten waren dem Routinier nicht vergönnt. Nun der Neustart beim Zweitligisten, der die Spielzeit 2023/24 nur auf Platz zwölf beenden konnte. Hier soll in der neuen Spielzeit mehr gehen.