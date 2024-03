Schalke: Büksens richtet emotionale Worte zum Abschied an Asamoah

Mike Büskens hat auf das Schalke-Aus seines langjährigen Kollegen Gerald Asamoah reagiert. Er erzählt eine Anekdote aus dem Aufstiegsjahr.

Es war der erwartete Paukenschlag, den der FC Schalke 04 am Freitag vermeldete: Vereinslegende Gerald Asamoah wird bei den Königsblauen nicht mehr gebraucht. Der Leiter der Lizenzspielerabteilung bekommt keinen neuen Vertrag und muss im Sommer gehen.

Das hatte sich angedeutet, für viele Schalker und Asamoah selbst ist die Trennung dennoch ein Tiefschlag. „Es wird hart sein, morgens aufzustehen und bald nicht mehr nach Schalke zu fahren“, sagte Asamoah in einer Videobotschaft.

Ein langjähriger Wegbegleiter hat sich am Wochenende auch zu Wort gemeldet. Co-Trainer Mike Büskens schrieb bei Instagram einen emotionalen Text zum Asamoah-Abschied. Beide arbeiteten viele Jahre bei Schalke 04 und Greuther Fürth zusammen. „Manchmal ist es einfach an der Zeit „DANKE“ zu sagen!“, eröffnet Büskens seine Botschaft. Asamoah sei „schnell zu einem sehr guten Freund“ geworden.

Büskens lobt Asamoahs Qualitäten, die er als Spieler auf den Platz gebracht hat. Dank ihm sei er mit Schalke zweimal DFB-Pokalsieger und im Jahr 2001 fast Deutscher Meister geworden. Vor allem „Asas“ körperliche Stärke sei besonders gewesen. „Als Mitspieler habe ich in einigen Trainingsduellen gedacht, ich laufe gegen eine Wand. Normalerweise verteilt man als Verteidiger Schmerzen, in den Duellen mit Dir war es andersrum.“

Im Jahr 2022 feierten beide gemeinsam den Schalker Aufstieg in die Bundesliga. Büskens hatte die Mannschaft in der Rückrunde als Trainer übernommen, Asamoah unterstützte ihn als Leiter der Lizenzspielerabteilung mit dem damaligen Sportvorstand Rouven Schröder. Büskens liefert eine Anekdote aus dem Aufstiegsjahr. Asamoah und Co-Trainer Matthias Kreutzer überraschten „Buyo“ an dessen Geburtstag. „Nie werde ich vergessen, wie Du und Matze Kreutzer vor dem Hannover-Spiel vor meinem Zimmer standet, um mit mir auf meinen Geburtstag anzustoßen. Unsere damalige Unterhaltung war der Grundstock für eine unglaubliche Restrunde und den Wiederaufstieg. Diese gemeinsame Stunde sagt soviel über zwei fantastische Menschen wie Matze und Dich aus.“

Schalke-Zukunft von Mike Büskens offen

Die Entscheidung im Fall Asamoah ist bereits gefallen. Offen ist noch, wie es nach der laufenden Saison mit Büskens weitergeht. Auch sein Vertrag läuft auf Schalke aus. Im Trainerstab von Karel Geraerts hat Büskens feste Aufgaben, arbeitet eng mit den jungen Spielern zusammen. Bei der Entscheidung wird wohl auch Geraerts ein Mitspracherecht haben. Sportchef Marc Wilmots wollte sich im Interview mit dieser Redaktion nicht zu dieser Personalie äußern. „Solange wir nicht wissen, in welcher Liga wir in der kommenden Saison spielen, sprechen wir nicht über die Zukunft einzelner Personen.“