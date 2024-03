Vier Spieler des FC Schalke 04 waren am Freitag für ihre Nationen am Ball. Mit gemischten Resultaten.

Nicht für alle Spieler des FC Schalke 04 steht an diesem Wochenende eine Länderspielpause an. Gleich vier Akteure waren bereits am Freitag im Einsatz.

Darko Churlinov und Nordmazedonien trennten sich bei einem Testspiel im türkischen Aksu gegen die Republik Moldau 1:1-Unentschieden. Der Offensivmann der Königsblauen stand bei seinem 20. Länderspieleinstaz in der Startelf und wurde nach 63 Minuten ausgewechselt.

Bojan Miovski brachte Nordmazedonien in Führung, Vitalie Damascan erzielte in der 82. Minute den Ausgleich. Am Montag (25. März) treffen Churlinov und Co. in Aksu zum nächsten Test auf Montenegro.

Anders als Churlinov konnte Blendi Idrizi am Freitag einen Sieg feiern. Beim 1:0-Sieg des Kosovo in Armenien wurde der 25-Jährige zu seinem siebten Länderspieleinsatz in der 69. Minute eingewechselt.

Zu diesem Zeitpunkt führte seine Mannschaft bereits durch den Treffer des ehemaligen Bremers Milot Rashica (aktuell Besiktas Istanbul). Am Dienstag (26. März) steht für Kosovo in Budapest ein Test gegen Ungarn auf dem Programm - ein Gruppengegner der Deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2024.

Schalke: Topp und Kabadayi feiern Sieg gegen Frankreich

Beim 3:1-Sieg der deutschen U20-Nationalmannschaft über Frankreich standen gleich zwei Schalker auf dem Platz. Allerdings nicht zeitgleich: Keke Topp durfte starten und war insgesamt 74 Minuten am Ball, ehe er bei einem Dreifachwechsel unter anderem durch seinen Mannschaftskameraden Yusuf Kabadayi ersetzt wurde.

Paul Wanner (12., SV Elversberg), Tom Rothe (34., Holstein Kiel) und Frans Krätzig (58., Austria Wien) erzielten im spanischen Valencia die Tore für das DFB-Team, für Frankreich verkürzte Noe Lebreton. Bereits am Montag kommt es an gleicher Stelle zwischen beiden U20-Auswahlen zum Wiedersehen.

Schalke-Verteidiger bereitet sich auf Olympia vor

Ebenfalls siegreich war am Freitag Ibrahima Cissé. Der Innenverteidiger der Königsblauen durfte sich in einem Vorbereitungsspiel auf die Olympischen Spiele 2024 für Malis U23-Auswahl gegen Japan beweisen.

Der 23-Jährige, der weiterhin auf sein Debüt in der A-Nationalmannschaft wartet, gehörte beim 3:1-Erfolg zur Startelf und spielte 59 Minuten. Yu Hirakawa brachte Japan in Führung (3.), Mamadou Sangare (34./TSV Hartberg), Mamadou Tounkara, (53.) und Boubacar Traoré (90.) drehten die Partie zu Gunsten Malis.

Mit Assan Ouédraogo wäre in dieser Länderspielperiode eigentlich ein weiterer Schalker zum Einsatz gekommen. Der 18-Jährige verzichtete nach seiner langen Verletzungspause allerdings nach Rücksprache mit dem DFB auf eine Teilnahme an den Partien der U18-Nationalmannschaft.