Der FC Schalke 04 bindet seine 180.000 Mitglieder in die Vereinsarbeit ein. Nun wurde erneut ein Wunsch der Fans umgesetzt.

Der FC Schalke 04 hat eine weitere Anregung seiner Anhänger aus dem ersten Mitgliederkongress umgesetzt.

Bereits zu Saisonbeginn führten die Knappen die beliebte Ticketbörse für die Heimspiele des S04 wieder ein. Dabei können Anhänger ihre erworbenen Tickets auf legalem Weg wieder in die S04-Ticketbörse einstellen. Die Karten werden dann wieder zum Verkauf angeboten. Kauft ein Anderer die Karten, erhält der ursprüngliche Besitzer den Kaufpreis abzüglich 15 Prozent Bearbeitungsgebühr zurück. Vor allem Dauerkarteninhaber können so auch einmal ein Spiel auslassen, ohne auf der Karte sitzen zu bleiben. Fans, die sonst nicht an Tickets kommen, können davon profitieren.

Nun haben die Königsblauen auch ihr Anfragesystem im S04-Ticketshop für die Bestellung von Auswärtskarten nach den Wünschen der Fans neu gestaltet. Neben einem moderneren Design wurde vor allem das Handling fanfreundlicher gestaltet.

So werden Ticketanfragen in Echtzeit dargestellt. Die bisherige Wartezeit, bis die gestellte Anfrage angezeigt wird, entfällt ab sofort.

Wichtiger: Ticketanfragen für Mitbesteller werden vereinfacht. Fortan werden die Daten in der Kontaktliste des Hauptbestellers gespeichert. Ein händisches Eintragen ist nicht mehr erforderlich. Zudem können die Anfragen von Mitbestellern unabhängig vom Hauptbesteller storniert werden.

Auch erhalten Fans über alle Anfragen und Stornierungen eine Bestätigungsmail. Das gilt auch für Anwesenheitskontrollen. Dieses Verfahren wird ebenfalls in das neue System integriert. Bei den Anwesenheitskontrollen wird geprüft, ob Fans ihre bestellten Karten auch selbst nutzen. Das ist wichtig, da diese teilweise nach einem Punktesystem vergeben werden.

Der FC Schalke 04 hatte angekündigt, derartige Mitgliederkongresse regelmäßig abhalten zu wollen, um seine 180.000 Mitglieder intensiver einzubinden.