Nach 25 Spieltagen steht Schalke 04 in der 2. Bundesliga bei 30 Punkten. Doch wie viele Zähler braucht es statistisch wirklich zum Klassenerhalt?

Zwei Punkte verspielt oder einen Punkt gewonnen? Beim FC Schalke 04 war man nach dem dramatischen 3:3 im Heimspiel gegen den SC Paderborn nicht sicher, wie das Remis zu deuten war. Zwar glich Stürmer Keke Topp erst in der Nachspielzeit aus, doch bis zu 60. Minute führten die Schalker noch mit 2:0 und waren nah dran am Sieg.

Fakt ist: Schalke hat gegen den Aufstiegskandidaten einen Punkt geholt – und der könnte im Abstiegskampf noch wichtig sein. Nach 25 Spieltagen stehen die Gelsenkirchener nun bei 30 Zählern (neun Siege, drei Remis, 13 Niederlagen). Doch wie viele Punkte brauchten Teams in der jüngeren Vergangenheit tatsächlich zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga? Sind es noch immer die ominösen 40 Punkte?

Im Schnitt reichten 37 Zähler

Ein Blick auf die Zweitliga-Absteiger der vergangenen 15 Jahre zeigt: Im Durchschnitt reichten 34,86 Punkte (gerundet: 35 Punkte) zu Rang 16 – also zur Teilnahme an den Relegationsspielen. Eine solche Ausbeute sollte aus statistischer Sicht dementsprechend das Mindestziel für Teams sein, die in einer Situation wie derzeit Schalke 04 stecken, um eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben.

Wichtig ist für Abstiegskandidaten der 2. Liga der Blick auf Rang 15 – zum rettenden Ufer. Für diesen ersten Nicht-Abstiegsplatz brauchten Teams in den vergangenen 15 Jahren durchschnittlich 36,93 Punkte (gerundet: 37 Punkte).

Zu beachten ist bei diesen Zahlen allerdings, dass es sich um Durchschnittswerte handelt. Denn in den vergangenen 15 Jahren haben längst nicht immer 35 Punkte zu Rang 16 und 37 Punkte zu Rang 15 gereicht. Bestes Beispiel dafür ist die Spielzeit 2017/18, in der Erzgebirge Aue und die SpVgg Greuther Fürth auf den Rängen 15 und 16 jeweils 40 Punkte auf dem Konto hatten – nur dank der minimal besseren Tordifferenz blieb Fürth die Relegation erspart.

Nur ein Team stieg mit Schalke-Zwischenbilanz noch ab

Erstaunlich wenige Zähler zum Klassenerhalt wurden hingegen in der Saison 2010/11 benötigt: 31 Punkte reichten dem VfL Osnabrück damals für Rang 16, mit 33 Punkten landete der Karlsruher SC auf Rang 15 – zu einer solchen Ausbeute würde Schalke 04 in der laufenden Saison nur noch ein Sieg aus neun verbleibenden Spielen benötigen.

Mut dürfte den Schalkern auch die Zwischenbilanz von 30 Punkten aus 25 Spielen machen. Denn nur einmal ist ein Team in den vergangenen 15 mit einer solchen Bilanz am Saisonende noch abgestiegen. In der Saison 2017/18 hat Eintracht Braunschweig dieses Kunststück vollbracht. Nach 25 Spieltagen stand der BTSV damals sogar bei 32 Punkten – und stieg letztlich als 17. der Tabelle direkt ab. 39 Zähler hatten die Braunschweiger damals nach 34 Spieltagen auf dem Konto.