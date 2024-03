Gegen Paderborn wird Schalke in einem Retro-Sondertrikot auflaufen. Auch im Shop wird es verfügbar sein – günstig ist das Shirt jedoch nicht.

Im Heimspiel gegen den SC Paderborn an diesem Samstag (13 Uhr/Sky) werden die Profis des FC Schalke 04 in einem Sondertrikot auflaufen. Entworfen wurde das Trikot von jungen Vereinsmitgliedern (im Alter zwischen 18 und 25 Jahren) auf einem speziellen Design-Workshop in Kooperation mit dem Ausrüster.

Angelehnt ist das Shirt an den bekannten S04-Fan-Gesang „Für immer mein Verein“, bei dem die Fan-Liebe über Generationen hinweg besungen wird. Statt des Sponsoren-Aufdrucks von Veltins wird am Samstag der Name des Fan-Gesangs auf der Schalker Trikotbrust stehen. Die Textzeile „Egal ob jung, ob alt, egal ob groß, ob klein“ findet sich zudem im Nacken der Trikots wieder.

Das dunkelblaue Shirt mit weißen Elementen verbindet zudem unterschiedliche Epochen der Schalker Geschichte – pünktlich zum 120. Klub-Jubiläum im Mai dieses Jahres. So ziert das Trikot ein zentriertes Retro-Logo. Die Verbindung zwischen Vergangenheit und Moderne spiegelt sich zusätzlich in einem Hologramm des Retro-Wappens und des aktuellen S04-Logos wider.

Schalke-Sondertrikot kostet 99,95 Euro

Eine spezielle Flutlichtmast-Prägung auf der Vorderseite ist eine Erinnerung an das Parkstadion und der geschwungene Rücken-Flock vervollständigen das Sondertrikot. „Das Shirt ist eine Hommage an die Geschichte des Klubs, der Slogan auf der Brust ein Gruß in die Gegenwart – wir hören das Lied schließlich Woche für Woche von unseren großartigen Fans“, sagt der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann zum Sondertrikot.

Zu kaufen gibt es das Sondertrikot in begrenzter Anzahl am Donnerstag ab 10.04 Uhr in den Fanshops und auf shop.schalke04.de. Doch die Fans müssen für den Kauf tief in die Tasche greifen. Zwar wird jedes Trikot in einer „hochwertig veredelten Box“ geliefert, kostet aber 99,95 Euro (Größen S-XXXL). Darin enthalten sind neben dem Shirt auch ein Pin und eine Sticker-Postkarte. In den Kindergrößen 128-176 kostet das Jersey 69,95 Euro.