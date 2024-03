Top-Scorer Kenan Karaman verpasste das Training am Montag. Dafür war Aufstiegsheld Rodrigo Zalazar zu Gast auf Schalke.

Rund 100 Fans des FC Schalke 04 kamen beim Training am Montagnachmittag vor auf ihre Kosten – denn sie bekamen drei Tage nach dem überzeugenden 3:1-Sieg gegen Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli nicht nur die gut gelaunten Profis der Gelsenkirchener zu sehen, sondern auch einen prominenten Gast an der Seitenlinie. Der ehemalige Fan-Liebling Rodrigo Zalazar war am Berger Feld und schaute bei der Einheit zu.

Knapp ein Jahr nachdem der 2022er-Aufstiegsheld Zalazar Schalke 04 verlassen hat, um zum portugiesischen Spitzenklub SC Braga zu wechseln, nutzte der 24-Jährige seine freien Tage für einen Kurztrip nach Deutschland – vor allem, um seinen guten Freund Darko Churlinov (23) zu besuchen. Lange unterhielt sich Zalazar während der Trainingseinheit mit Sportdirektor Marc Wilmots. Im Anschluss gab es noch zahlreiche Umarmungen für die Ex-Mitspieler, ehe Zalazar den Fans noch einige Autogramme schrieb und für gemeinsame Fotos bereitstand.

Auf Autogramme von Kenan Karaman mussten die S04-Fans hingegen verzichten. Der 29 Jahre alte Torscorer (neun Tore, fünf Vorlagen) ist erkältet und trainierte am Montag nur individuell – für das Heimspiel gegen den SC Paderborn am Samstag (13 Uhr/Sky) dürfte Karaman trotzdem eine Option sein.

Erstmals wieder zum Kader könnte gegen die Ostwestfalen auch Mittelfeldspieler Assan Ouédraogo zählen. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler gab nach monatelanger Verletzungspause am Sonntag sein Comeback in der U23 in der Regionalliga.

Bei der 0:1-Niederlage gegen die U21 des 1. FC Köln spielte Ouédraogo eine Halbzeit lang. Obwohl das Top-Talent nicht weiter auffiel, fiel das Fazit der Schalker sehr positiv aus. „Er hatte keine Probleme, fühlt sich frei“, sagte U23-Trainer Jakob Fimpel. Der Syndesmosebandriss ist kein Thema mehr, weiteren Einsätzen im Schalke-Trikot steht nichts im Wege.