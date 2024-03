Ex-Stars freuen sich mit Schalke nach Sieg gegen St. Pauli

Der FC Schalke 04 hat gegen St. Pauli einen wichtigen Sieg gefeiert. Das freut auch prominente Ex-Spieler der Königsblauen.

Mit dem 3:1-Sieg gegen Tabellenführer FC St. Pauli ist dem FC Schalke 04 am Freitag eine Überraschung gelungen. Und vor allem ein wichtiger Befreiungsschlag, denn eine weitere Niederlage hätte die angespannte Situation bei den Königsblauen weiter zugespitzt.

Umso größer war die Erleichterung nach Abpfiff: bei den S04-Profis, Trainer Karel Geraerts, den Fans - und bei einigen Spielern, die in der Vergangenheit das Trikot des Zweitligisten aus Gelsenkirchen trugen.

Als die Social-Media-Abteilung von S04 nach Abpfiff bei Instagram einen Post absetzte, das den jubelnden Kenan Karaman zeigt und mit der Bildunterschrift "Heimsieg!!" versehen wurde, freuten sich prominente Ex-Schalker mit.

Rodrigo Zalazar, der bis zum vergangenen Sommer für den Revierklub auflief und Schalke beim vorigen Heimspiel gegen St. Pauli im Mai 2022 zum Aufstieg geschossen hatte (3:2), kommentierte mit einem langgezogenen "Jaaaaaa". Seinen Beitrag versah der mittlerweile für den SC Braga spielende Mittelfeldmann mit einem blauen und einem weißen Herzen.

Auch Amine Harit verfolgt rund zweieinhalb Jahre nach seinem Abschied die Auftritte seines früheren Vereins. "Come on", schrieb der heutige Profi von Olympique Marseille unter Schalkes Post. Eigengewächs Sead Kolasinac ("Yesssss") oder Tom Krauss (High-Five-Emojis) brachten ihre Freude in der Kommentarspalte zum Ausdruck.

Den Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz baute Schalke mit dem Coup gegen St. Pauli auf sieben Punkte aus. Fünf Punkte beträgt der Abstand auf den Relegationsrang. "Es war eine überzeugende Mannschaftsleistung von uns. Ich bin sehr stolz auf mein Team nach einer intensiven Woche", lobte Trainer Karel Geraerts nach der Partie.

Nachlegen kann die Mannschaft des Belgiers am kommenden Samstag, wenn gegen den SC Paderborn das zweite Heimspiel in Serie ansteht (13 Uhr, RS-Liveticker).