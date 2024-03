Der FC Schalke 04 steckt in der Krise. Am Freitagabend gastiert Spitzenreiter St. Pauli in der Arena. Der Trainer nimmt fünf Wechsel vor.

Diesmal hatten es die Profis des FC Schalke 04 besonders eilig. Schon zwei Stunden vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen den FC St. Pauli (18.30 Uhr/Sky) trafen sie in der Veltins-Arena ein - rund 45 Minuten früher als sonst. Es ist eben ein ganz besonderer Zweitliga-Spieltag: Wegen des Verdi-Streiks fahren weder Busse noch Bahnen, die Straßen rund um die Arena sind voll - und für die Königsblauen geht es um eine Menge im Abstiegskampf.

Schalkes Profis hatten sich im Anschluss an die blamable Vorstellung in Magdeburg vor einer Woche (0:3) zwei Stunden lang zusammengesetzt und ausgesprochen. Gibt es einen Effekt? Der auch bei einigen Profis in die Kritik geratene Trainer Karel Geraerts hat sich für dieses Spiel eine besondere Aufstellung einfallen lassen. Auf fünf Positionen änderte er seine Startelf: Derry Murkin, Simon Terodde, Bryan Lasme, Yusuf Kabadayi und Brandon Soppy rücken für Timo Baumgartl (Tribüne) sowie Blendi Idrizi, Darko Churlinov, Cedric Brunner und Marcin Kaminski (alle Bank) ins Team. Ron Schallenberg spielt erstmals in der Innenverteidigung. Im Kader fehlen Tobias Mohr und Henning Matriciani (beide krank).

Doch auch wenn seine Ideen aufgehen und sich der Spieler-Schwur auf die Zweikampfstärke positiv auswirken sollte, wird es schwer für Schalke. St. Pauli ist souveräner Spitzenreiter, hat erst eins von 23 Zweitligaspielen verloren. Trainer Fabian Hürzeler (31) machte bisher fast alles richtig - von 44 Pflichtspielen unter seiner Leitung unterlagen die Kiezkicker lediglich in vier. „Das ist die beste Mannschaft der Liga, ohne Zweifel“, sagte S04-Trainer Geraerts.

Das heißt: St. Pauli ist haushoher Favorit, hat Schalke zudem bereits zweimal in dieser Saison bezwungen, im Hinspiel (3:1) und im DFB-Pokal (2:1 nach Verlängerung). Trainer Hürzeler warnt: „Wir müssen die Tabelle außen vor lassen. Es ist der FC Schalke 04. Sie sind ein extrem unangenehmer Gegner mit hoher individueller Qualität und mit ihren Fans im Rücken. Davor haben wir großen Respekt. Es wird laut und wir treffen auf einen sehr, sehr harten Gegner.“

So spielen Schalke 04 und der FC St. Pauli

Schalke 04: Müller - Soppy, Schallenberg, Kalas, Murkin - Seguin - Kabadayi, Ouwejan - Karaman - Lasme, Terodde. Trainer: Geraerts

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Kemlein, Irvine, Treu - Metcalfe, Hartel, Afolayan. Trainer: Hürzeler

Schiedsrichter: Daniel Siebert