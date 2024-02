Nach dem verspäteten öffentlichen Training des FC Schalke 04 sind die Fans verärgert und machen Frust und Enttäuschung Luft.

Sie waren mächtig sauer. Mehr als 100 Fans des FC Schalke 04 waren am Montag auf das Vereinsgelände gekommen, um dem öffentlichen Training der S04-Profis beizuwohnen. Losgehen sollte es um 13.30 Uhr. Doch erst um 16.20 Uhr sollten die Zweitligaprofis dann tatsächlich erscheinen. Der Großteil der Schalke-Fans hatte da schon den Weg nach Hause angetreten. Mächtig sauer, wie die Reaktionen auf dem Platz vernehmen ließen. Und in den Sozialen Netzwerken wurde dem Frust dann richtig Luft gemacht.

Schalke hatte sich am frühen Abend bei den Fans entschuldigt und versprach ein erneutes öffentliches Training. „Auf diesem Weg möchten wir noch einmal für die Wartezeit beim Training um Entschuldigung bitten! Das morgige Training um 10.30 Uhr wird nun auch für alle Fans zugänglich sein“, ließ der Klub im Netzwerk X wissen. Die Reaktionen darauf? Eisig wie die Körpertemperatur der Fans bei 7 Grad und Nieselregen am Montagmittag.

„Entschuldigung nicht angenommen, ich kündige meine Mitgliedschaft!“, ließ ein Fan in einem der 125 teils hitzigen Kommentare am Montagabend wissen. „Hallo lieber S04, seit 1980/81 hab ich an Dich mein Herz verloren. In dieser langen Zeit warst Du mir noch nie so fremd, so weit weg. Wie weit willst Du dich denn eigentlich noch von deinen Fans entfernen?“, fragte ein anderer. Ganz so lyrisch drückten sich andere nicht aus: „60.000 kommen alle zwei Wochen in die Arena für euch, um euch zu unterstützen. Und ihr lasst Kinder und Familienväter warten, die trotz der ganzen Scheiße zum Training kommen. Schämt euch!“

Im Sammelsurium der wütenden Kommentare waren aber auch versöhnliche Sätze zu finden: „Ja das war jetzt sicherlich mehr als ,unglücklich‘, aber ich denke, wir haben gerade andere Probleme als uns uns darüber aufzuregen. Wenn die ,Ausprache‘ was gebracht hat dann nehme ich ein ,im Regen stehen‘ in Kauf.“