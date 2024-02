Der FC Schalke 04 bereitet sich auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg vor. Leo Greiml trainiert wieder mit der Mannschaft.

Häufig hatte der FC Schalke 04 in der Vergangenheit mit einer langen Verletztenliste zu kämpfen. Doch so entspannt wie aktuell sah die Personallage lange nicht aus. Bis auf Assan Ouedraogo und Leo Greiml kommen aktuell alle Profis für einen Kaderplatz infrage. Und auch das Duo, das in den zurückliegenden Monaten fehlte, macht weiter Fortschritte.

Nach Ouedraogo in der Vorwoche meldete sich Greiml an diesem Dienstag im Mannschaftstraining zurück. Erstmals nach seiner Kreuzbandverletzung absolvierte er eine Einheit gemeinsam mit seinem Teamkollegen. Damit rückt das Ende einer langen Leidenszeit näher. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger steht bereits seit Sommer 2022 auf Schalke unter Vertrag, wird seitdem allerdings vom Pech verfolgt.

Erst sieben Partien bestritt Greiml für S04, mehr als dreimal so viele Spiele verpasste er verletzt. In der vergangenen Saison zwangen ihn Meniskusprobleme zu einer monatelangen Pause. Im Sommer dann die nächste Hiobsbotschaft: Im letzten Testspiel vor dem Zweitliga-Start riss sich der Österreicher das Kreuzband. Schon vor seinem Wechsel von Austria Wien nach Gelsenkirchen hatte Greiml einen Kreuzbandriss erlitten.

Nun ist er zurück und soll sukzessive eingegliedert werden, ehe Greiml wieder eine Option im Pflichtspielbetrieb darstellt. „Schön, dich wieder auf dem Platz zu sehen“, schrieb Schalke bei X zu einem Video, das den früheren U21-Nationalspieler beim Training zeigt.

Derweil stieg Schalke-Juwel Ouedraogo bereits in der vergangenen Woche nach einem Syndesmosebandriss wieder ins Training ein. An diesem Dienstagvormittag fehlte der 17-Jährige allerdings - er musste die Schulbank drücken. Schließlich möchte der offensive Mittelfeldspieler in diesem Jahr sein Abitur machen und allmählich geht es in die heiße Phase. Bei der zweiten Einheit des Tages am Nachmittag wird Ouedraogo wieder auf dem Platz stehen.