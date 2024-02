Schalke: Perfekt - der neue Rechtsverteidiger ist da

Auch der FC Schalke hat am Deadline Day noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Am Donnerstag hat der FC Schalke den Wechsel des gesuchten Rechtsverteidigers perfekt gemacht.

Denn die Königsblauen leihen Brandon Soppy für den verbleibenden Teil der Saison 2023/2024 aus. Der Franzose steht langfristig bei Atalanta Bergamo unter Vertrag und spielte zuletzt für den FC Turin.

„Mit Brandon konnten wir einen sehr dynamischen Spieler verpflichten, der uns mit seiner Energie und seinen fußballerischen Qualitäten unmittelbar weiterhelfen soll. In der aktuellen Situation ist eine kurzfristige Stabilisierung von großer Bedeutung, Brandon soll seinen Teil dazu beitragen“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots.

Chef-Trainer Karel Geraerts ergänzt: „Brandon schafft neue Möglichkeiten auf unserer rechten Seite. Dort kann er seine athletischen und fußballerischen Stärken defensiv wie offensiv ideal in unser Spiel einbringen.“

Soppy wird am Donnerstag ins Training einsteigen, um schnell in die neue Truppe integriert zu werden. Zum Start sagte er: "Für mich ist es sehr wichtig, schnell mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und ein Teil des Teams zu werden. Der Auftrag für die Mannschaft und mich persönlich ist klar, wir müssen bessere Ergebnisse einfahren und die tabellarische Situation verbessern.“

Soppy wurde 2002 im französischen Aubervilliers geboren. Am renommierten Centre de Formation de Football de Paris (CFFP) entwickelte sich der Spieler mit kamerunischen Wurzeln zu einem 34-fachen französischen Junioren-Nationalspieler und wechselte 2017 in die Nachwuchsakademie von Stade Rennes.

Dort debütierte der Außenverteidiger 2020 in der Ligue 1. Ein Jahr später folgte der Wechsel nach Italien zu Udinese Calcio. Nach 32 Einsätzen ging es innerhalb der Serie A zu Atalanta Bergamo. Bei den Norditalienern bereitete der Rechtsfuß in 16 Spielen vier Treffer vor.

In der 2. Bundesliga steht für Schalke - dann eventuell schon mit Soppy - am Wochenende das Kellerduell zu Hause gegen Eintracht Braunschweig an (Samstag, 13 Uhr).