Sebastian Polter steht bei Schalke 04 auf dem Abstellgleis. Kurz vor Ende des Transferfensters scheint ein Interessent gefunden zu sein.

Stürmer Sebastian Polter könnte Schalke 04 in den kommenden Tagen noch verlassen. Wie Sky berichtet, ist der Schweizer Erstligist Grashoppers Zürich an einer Leihe des 32-Jährigen interessiert. Die Gespräche laufen.

Bei den Königsblauen steht Polter aktuell auf dem Abstellgleis. Im internen Stürmer-Ranking ist er nur noch die Nummer vier hinter Simon Terodde, Keke Topp und Bryan Lasme – viel Aussicht auf Spielzeit in der Rückrunde hat der Routinier demnach nicht.

Schon wegen seines verhältnismäßig hohen Gehalts würde Schalke Polter gern noch im Winter abgeben – auch, um dann zumindest etwas mehr Spielraum für Neuzugänge auf dem Transfermarkt zu haben.

Fit genug für Spiele in der Rückrunde dürfte Polter sein, denn nach seiner Leistenoperation im Dezember trainierte er in der zurückliegenden Woche schon wieder normal mit den S04-Profis. Auf einen möglichen Polter-Abgang angesprochen, sagte Sportdirektor Marc Wilmots zuletzt, es könne „alles passieren“. „Wenn ein Trainer kommt, ihn kennt und unbedingt einen Stürmer braucht, ist alles möglich.“

Verstärkung für die Offensive können die Grashoppers aus Zürich offenbar brauchen. Nach 19 Spieltagen der Schweizer Super League liegt der Klub auf Rang neun (von zwölf Teams) – was aktuell die Teilnahme an der Relegationsrunde bedeuten würde.

Probleme hatten die Züricher zuletzt tatsächlich in der Sturmspitze. Keiner der Mittelstürmer des Kaders kommt auf mehr als drei Saisontreffer – weder Francis Momoh (22, drei Tore) noch Dorian Bbunski (27, zwei Tore), Elmin Rastoder (22, kein Tor), Giotto Morandi (25, zwei Tore), noch Ex-BVB-Talent Bradley Fink (20, ein Tor).

Gut möglich also, dass Polter den Grashoppers helfen kann. In 116 Bundesligaspielen traf der 32-Jährige in seiner Karriere 21-mal, in 99 Zweitligaspielen erzielte er sogar starke 45 Tore. Erfahrungen sammelte der Stürmer zudem schon in den Niederlanden bei Fortuna Sittard und bei den Queens Park Rangers in der zweiten englischen Liga.