Eine junge Anhängerin des FC Schalke 04 sorgt in den 1LIVE O-Ton-Charts aktuell für Aufsehen, indem sie auf lustige Art und Weise erklärt, wie sie zum S04 gekommen ist.

Die 1LIVE O-Ton-Charts erfreuen sich auch bei Fußball-Fans großer Beliebtheit. Unvergessen der Einspieler, in dem ein Fan von Borussia Mönchengladbach vor einigen Jahren auf unnachahmliche Art und Weise in Ekstase geriet. Mit "Mönchengladbach olé" mischte er monatelang das Sammelsurium des WDR-Radiosenders aus akustischen Kuriositäten auf.

Ende 2021 war es dann Bochum-Anhänger Thomas Dragunski, besser bekannt als "VfL-Jesus", der es mit einer Szene aus der WDR-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ als Neuvorstellung direkt an die Spitze schaffte. In dem Einspieler grüßte er den ehemaligen Bochumer Spieler Hermann Gerland, der bei Moderator Arnd Zeigler in dessen Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ zu Gast war, in seinem gewohnten Ruhrpott-Deutsch.

Jetzt hat es ein noch sehr junger weiblicher Schalke-Fan als Neuvorstellung ins Radio geschafft. Das Mädchen beschreibt auf dem vereinseigenen TikTok-Kanal in einer Mischung aus Komik und Ruhrpott-Kausalität, warum es S04-Anhängerin geworden ist. "Meine Mutter war Schalke-Fan, mein Vater ist ne Zecke", erklärt die junge Dame in dicker S04-Wollmütze und Schalke-Sweater gehüllt. "Und ich habe mich einfach durchgesetzt als Schalke-Fan." Zu den verwirrenden familiären Zuständen kommt noch der Wohnort der Familie, der weiteren Zündstoff birgt. "Ich wohne auch in Bochum, da ist es schwer. Aber Schalke ist mein Herzensklub, meine Mutter hat mich dann einfach überzeugt", heißt es in dem 13 Sekunden langen Clip.

Jung und doch schon leidgeprüft

Dass sie es in den nächsten Jahren mit ihrer Vorliebe zu den Königsblauen sportlich gesehen nicht leicht haben wird, ahnt sie wohl bereits. Aber sie bringt offenbar alle Grundvoraussetzungen für eine lange Karriere als leidgeprüfte Schalke-Anhängerin mit: "Ich bin dann auch richtig Schalke-Fan geworden, als es ein bisschen so abwärts lief", sagte sie in dem TikTok-Video.

Das dürfte vielen, die es mit den Knappen halten, bekannt vorkommen. Aber nicht umsonst heißt es ja: Einmal Schalke, immer Schalke. Die junge Anhängerin hat scheinbar ihre Wahl getroffen.