Der FC Schalke 04 hat überall Fans. In Eupen sitzt sogar einer der größten Fanclub der Königsblauen. Ausgerechnet beim Testspiel gegen die KAS Eupen sind die Anhänger aber nicht im Stadion.

Wenn der FC Schalke 04 am Samstag (13.30 Uhr, RS-Liveticker) zum letzten Testspiel vor dem Beginn der Rückrunde in der 2. Liga gegen die KAS Eupen antritt, ist es für einen S04-Fanclub ein ganz besonderes Spiel.

Denn auch in Eupen hat der FC Schalke 04 einen Fanclub. Und das seit mehr als 30 Jahren. Bereits am 15.10.1993 gründeten 15 belgische Anhänger der Königsblauen den "Schalke-Fanclub Ostbelgien".

Das Einzugsgebiet erstreckt sich entlang des 20 bis 50 Kilometer breiten deutschsprachigen Grenzstreifens zu Deutschland von der belgisch-luxemburgischen Grenze im Südosten bis zum Dreiländereck zwischen Belgien, den Niederlanden und Deutschland bei Aachen im Norden. Geografisch wird es auch als Ostbelgien bezeichnet. Zur deutschsprachigen Gemeinschaft Ostbelgiens gehören etwa 75.000 der 10 Millionen Belgier.

Und die Ostbelgier um den langjährigen Präsidenten Hermann Gross gehören zu den treuesten Fans der Knappen. In seiner Spitze hatte der Fanclub Ostbelgien mehr als 500 Mitglieder und zählt auch heute noch zu den aktivsten Fangemeinschaften der Gelsenkirchener.

Natürlich waren sie ohnehin besonders stolz, dass mit Marc Wilmots 1997 beim UEFA-Cup Sieg in Mailand ausgerechnet ein Belgier Schalke zum größten Triumph der Vereinsgeschichte geschossen hat. Jetzt, wo Wilmots nach mehr als 20 Jahren als Sportdirektor zurückgekehrt ist und mit Karel Geraerts ein belgischer Trainer das Sagen hat, wird dem Fanclub sicher auch in der Heimat wieder eine erhöhte Aufmerksamkeit zu Teil werden.

Seit vielen Jahren setzen sie aus ihrer Heimat zu jedem Heimspiel der Gelsenkirchener einen stets vollbesetzten eigenen Fanbus ein. Zum ersten Heimspiel in der Rückrunde gegen den Hamburger SV werden die Ostbelgier mit ihrem Bus am kommenden Samstag deshalb wie immer direkt am Ausgangsbereich des Parkplatz 6 zu finden sein.

Doch ausgerechnet das Wilmots-Debüt in der Arena gegen den Klub von der eigenen Haustür KAS Eupen werden die Eupener S04-Fans nach RS-Informationen nicht gemeinsam als Fanclub besuchen. Es werden zwar einige Anhänger mit dem PKW vor Ort sein, aber eine gemeinsame Anreise entfällt.

Dafür soll Marc Wilmots dann eine Woche gegen den HSV willkommen geheißen werden.