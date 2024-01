Schalke 04: Perfekt - Marc Wilmots kehrt zurück

Der FC Schalke hat die Verpflichtung von Marc Wilmots nun offiziell bestätigt

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Sportdirektor gefunden. Wie bereits seit Tagen vermutet wird, kehrt Marc Wilmots zu den Königsblauen zurück. Das bestätigte der Klub am Donnerstag.

Der 54 Jahre alte Belgier unterschrieb einen langfristigen Vertrag. Die neu geschaffene Position des Technischen Direktors wird André Hechelmann bekleiden. „Wir – der Aufsichtsrat, meine Vorstandskollegin Christina Rühl-Hamers und ich – haben uns zunächst Gedanken über die ideale Struktur für die aktuelle Situation auf Schalke gemacht. Im Ergebnis haben wir die Entscheidung getroffen, die Direktorenebene im Sport deutlich zu stärken. Das drückt sich durch mehr Kompetenzen für den Sportdirektor und durch die neu geschaffene Position des Technischen Direktors aus“, sagt Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des S04.

Wilmots war als Spieler bereits für Schalke aktiv, er gehört zu den legendären "Eurofightern", die 1997 den UEFA-Cup gewannen. Er trägt ab sofort als Sportdirektor die gesamtsportliche Verantwortung. Diese umfasst insbesondere die Kaderplanung, das Trainer-Team und den Staff. „Marc hat als belgischer Nationaltrainer wie ein Manager gearbeitet, hat alle Abteilungen rund um die Mannschaft nachhaltig weiterentwickelt. Genau das erwarten wir uns von ihm auf Schalke. Er wird außerdem durch seine Nähe zu Trainer und Team in der Lage sein, frühzeitig Tendenzen und mögliche Dynamiken innerhalb der Lizenzmannschaft zu spüren. Nur so werden wir in der Lage sein, rechtzeitig Fehlentwicklungen zu erkennen und gegebenenfalls zu korrigieren“, erklärt Tillmann.

Zunächst möchte der Belgier sich die nötige Zeit nehmen, um an den richtigen Stellschrauben zu drehen. "Ich werde mir alle Abläufe und Prozesse anschauen, viele Gespräche führen. In meiner Zeit bei der belgischen Nationalmannschaft habe ich gelernt, wie wichtig all dies für den Erfolg der Mannschaft ist. Wir werden das tun, ohne die kurzfristigen Herausforderungen aus dem Blick zu verlieren – nämlich die Rückrunde in der 2. Bundesliga. Mittel- und langfristig muss es darum gehen, den Kader zu entwickeln und in die Bundesliga zurückzukehren. Das werde ich natürlich nicht alleine schaffen, sondern werde es gemeinsam mit Karel Geraerts, André Hechelmann und den weiteren Mitarbeitenden anpacken.“