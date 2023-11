Schalke: Doch schlimmer verletzt - Ouedraogo vorzeitig von U17-WM abgereist

Assan Ouedraogo kehrt früher als erwartet zum FC Schalke 04 zurück. Der Grund bereitet dem Zweitligisten aber Sorgen. Das ist der Stand.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft muss bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Indonesien ohne Assan Ouedraogo auskommen. Der Mittelfeldspieler von Zweitligist FC Schalke 04 ist wegen einer Sprunggelenksverletzung abgereist. Das gaben die Gelsenkirchener am Donnerstag bekannt.

Im Gruppenspiel gegen Neuseeland (3:1) war Ouedraogo am Mittwoch kurz vor der Halbzeitpause nach einem harten Foul seines Gegenspielers angeschlagen ausgewechselt worden. Auch einen Tag danach hielten die Schmerzen bei Ouedraogo an, weshalb die Verantwortlichen des DFB sich dazu entschieden, eine Bildaufnahme im Krankenhaus durchzuführen.

Diese zeigte am Donnerstagabend, dass die Verletzung beim 17-Jährigen schlimmer ist als zunächst diagnostiziert. Von Vereinsseite heißt es, dass die Bilder an Schalke übermittelt wurden. Nach seiner Rückkehr am Sonntag (19. November) sollen in Gelsenkirchen weitere Untersuchungen durch einen Mannschaftsarzt der Königsblauen folgen.

Dabei gab es schon vor dem Turnier Schalker Verletzungssorgen um Ouédraogo, der wegen einer hartnäckigen Oberschenkel-Verletzung die letzten drei Pflichtspiele verpasst hatte. Obwohl ihn sein Verein für das Elversberg-Spiel am vergangenen Freitag als „nicht spielfit“ eingestuft hatte, kam Ouédraogo zwei Tage später bei der U17-WM beim 3:1-Auftakterfolg der deutschen U17 gegen Mexiko (3:1) zu einem Kurzeinsatz.

Was Sportdirektor André Hechelmann nach dem Schalker Testspiel gegen den belgischen Zweitligisten Maasmechelen dazu sagte, können Sie hier bei WAZ+ lesen.

Die deutsche Mannschaft von Trainer Christian Wück war durch den Sieg gegen den Ozeanienmeister vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen. Am Samstag spielen sie in der Gruppenphase noch gegen Venezuela. Ob Ouedraogo zu einem späteren Zeitpunkt zum Team zurückkehren könnte, war zunächst offen - und hat sich jetzt erledigt.

mit sid