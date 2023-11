Zweitligist SV Elversberg gehört zu den positiven Überraschungen der bisherigen Saison – auch dank einer tollen Auswärtsbilanz.

Die SV Elversberg feierte am Freitagabend den größten Sieg der 116-jährigen Vereinsgeschichte.

Vor 61.110 Zuschauern in der Veltins-Arena behielt der Zweitliga-Aufsteiger beim FC Schalke 04 mit 2:1 (2:1) die Oberhand. Noch nie zuvor hatte Elversberg ein Pflichtspiel vor solch einer beeindruckenden Kulisse absolviert.

Von der Atmosphäre auf Schalke ließ sich die SVE aber gar nicht beeindrucken. Ganz im Gegenteil: Bereits nach 21 Minuten führte der Gast durch die Treffer von Paul Stock und Jannik Rochelt mit 2:0. Auch der Anschlusstreffer von Schalkes Kenan Karaman (35.) konnte den Auswärtscoup der Saarländer nicht mehr verhindern.

Nach 13 Partien ist die Elf von Erfolgstrainer Horst Steffen Neunter und punktgleich mit dem Tabellenfünften Fortuna Düsseldorf (jeweils 21 Punkte). Der Rückstand auf den Hamburger SV, der den zweiten Rang belegt, beträgt gerade einmal drei Zähler.

Elversberg zeigt sich nach dem Durchmarsch von der Regionalliga Südwest in die 2. Liga weiterhin in einer guten Verfassung – speziell auswärts. Denn: 14 der 21 Punkte holte das Steffen-Team auf fremdem Terrain. Damit ist der Doppelaufsteiger die auswärtsstärkste Mannschaft der 2. Liga. Aus den vergangenen fünf Gastauftritten holte die SVE vier Siege und ein Remis – eine tolle Bilanz. Die mutige, unbekümmerte und offensive Spielweise brachte schon viele Gegner an ihre Grenzen.

Die SV Elversberg ist auswärts eine Klasse für sich

Doch nicht nur in dieser Saison ist Elversberg auswärts eine Macht. Im gesamten Jahr 2022 blieb der Verein in allen Wettbewerben ungeschlagen. Die damalige Bilanz: 20 Auswärtsspiele, 17 Siege, drei Unentschieden, 58:11 Tore. 2023 setzte sich die starke Tendenz fort, auch wenn die SVE in der Rückrunde der vergangenen Drittliga-Spielzeit durchaus eine kleine Schwächephase hatte. Seit dem Jahreswechsel gab es elf Auswärtssiege, vier Unentschieden und sechs Niederlagen.

In den vergangenen zwei Jahren holten die Mannen von der Kaiserlinde in wettbewerbsübergreifend 41 Auswärtspartien 28 Siege, spielten siebenmal Remis und erzielten insgesamt 92 Treffer. 91 Zähler ergeben einen Punkteschnitt von 2,21, das ist schlicht eine herausragende Quote.