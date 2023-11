Schalke: Sechs Ausfälle, Coach warnt vor Doppel-Aufsteiger

Der FC Schalke will seine kleine Serie gegen die SV Elversberg ausbauen. Auf sechs Spieler muss der Trainer dabei verzichten.

Durch die beiden letzten Siege gegen Hannover 96 und den 1. FC Nürnberg konnte sich der FC Schalke in der 2. Bundesliga etwas von den unteren Plätzen absetzen.

Das neu gewonnene Selbstvertrauen wollen die Königsblauen nutzen, um in der Liga weiter Boden gutzumachen. Der Anfang soll am Freitag (18:30 Uhr) gegen die SV Elversberg gemacht werden, auch danach stehen bis auf Fortuna Düsseldorf machbare Aufgaben an (gegen den VfL Osnabrück und Hansa Rostock).

Gegen Elversberg muss S04-Trainer Karel Geraerts allerdings wieder auf Assan Ouedraogo verzichten. Der 17-Jährige sei nach wie vor nicht einsatzfähig, werde aber an diesem Donnerstag zur U17-Nationalmannschaft des DFB reisen, gab Schalke 04 am Mittwoch bekannt.

Neben dem Mittelfeld-Talent fallen auch Cedric Brunner, Leo Greiml, Marius Müller und Paul Seguin aus, Kenan Karaman ist hingegen fit und steht im Kader.

Vor den 90 Minuten betont der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel mit Blick auf den Fakt, dass es Stimmen gibt, nach denen man den kleinen Klub Elversberg schlagen muss. "Ich habe den Jungs vom ersten Tag an in dieser Woche gesagt, wir spielen gegen einen starken Gegner, sie haben einen tollen Trainer. Sie wissen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Das wird sehr schwierig, wir starten von Null, wir haben großen Respekt vor Elversberg."

Es ist kein Geheimnis, wenn du gewinnst, wird die Atmosphäre gleich besser Karel Geraerts

Die zwar zum ersten Mal vor so einer imposanten Kulisse antreten wie auf Schalke, aber Geraerts glaubt nicht, dass sie das lähmen wird. "Ich weiß nicht, wie die Spieler auf die Kulisse reagieren. Ich weiß aber, sie können mit Druck umgehen, denn sonst wären sie nicht zwei Mal in Serie aufgestiegen. Aber es ist auch wichtig, dass wir auf uns schauen."

Denn nach den letzten sechs Punkten wächst auch das Selbstvertrauen der Königsblauen, was der Trainer bestätigt: "Es ist kein Geheimnis, wenn du gewinnst, wird die Atmosphäre gleich besser. Die Spieler haben Spaß im Training, sie sind aber auch fokussiert. Aber nur weil wir zwei Mal in Serie gewonnen haben, gibt es keine Garantie für den nächsten Sieg."

So könnte der FC Schalke gegen die SV Elversberg spielen

Fährmann - Matriciani, Kaminski, Murkin, Kalas, Ouwejan - Drexler, Tempelmann, Schallenberg - Karaman, Lasme

Es fehlen: Brunner (Leistenprobleme), Greiml (Kreuzbandriss), M. Müller (Sehnenabriss im Adduktorenbereich), Ouedraogo (U17 DFB-Team), Mohr, Seguin (krank)

Sperre droht: Kaminski