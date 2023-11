Schalke: Trainer Karel Geraerts - "... das macht mich stolz"

Vier Pflichtspiele und zwei Siege sowie Niederlagen: So fällt die Bilanz von Karel Geraerts als Trainer des FC Schalke 04 aus. Am Samstag fuhr er den zweiten Sieg ein.

Mit 2:1 gewann der FC Schalke 04 beim 1. FC Nürnberg. Es war nach dem 3:2-Sieg gegen Hannover der zweite Erfolg für Karel Geraerts im vierten Spiel als Cheftrainer des FC Schalke 04.

Dementsprechend zufrieden zeigte er sich auf der Pressekonferenz: "Für uns war es ein sehr wichtiger Sieg, unser erster dreifacher Punktgewinn auswärts. Das war vor dem Anpfiff auch das erklärte Ziel! Wir sind gut gestartet in den ersten 15 Minuten, danach wurde Nürnberg ein bisschen stärker. Die Phase vor der Pause waren wir wieder besser und sind mit einem guten Ergebnis in die Kabine."

Ganz besonders gefiel dem Belgier die Schlussphase der Schalker - Geraerts: "Nürnberg kann dann stark und aggressiv aus der Pause. Wie wir es dann nach dem Ausgleich gemacht haben, hat mir gefallen. Die letzten 20 Minuten waren wir stark, das macht mich stolz, wie wir uns da präsentiert und gekämpft haben. Das macht mir Mut, dass wir auf einem guten Weg sind."

Den Nürnbergern wünschte Geraerts alles Gute und zeigte sich von der Atmosphäre im Frankenland begeistert, er sagte: "Die Atmosphäre im Stadion war großartig. Eine Stimmung, die ich so schnell sicherlich nicht vergessen werde. Ich wünsche dem 1. FC Nürnberg alles Gute für den weiteren Saisonverlauf."





Die Fangruppen des 1. FC Nürnberg und des FC Schalke 04 sind seit Jahrzehnten befreundet - und vor dem direkten Aufeinandertreffen feierten sie das mit einer seit Wochen angekündigten, ganz besonderen XXL-Choreographie, die sich über das halbe Stadion erstreckte. RevierSport berichtete.

Schalke ist nach dem Sieg beim FCN wieder über dem Strich. Bis zur Winterpause stehen gegen Aufsteiger SV Elversberg, bei Fortuna Düsseldorf, gegen VfL Osnabrück, bei Hansa Rostock und in der Veltins-Arena gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth an. Schalke braucht hier weiter Punkte, um sich beruhigt in den Weihnachtsurlaub und Jahreswechsel zu verabschieden.