FC Schalke: Torwart-Entscheidung gefallen! Geraerts legt sich fest

Für sein Pflichtspiel-Debüt beim FC Schalke 04 muss Neu-Trainer Karel Geraerts am Sonntag (13.30 Uhr) mehrere Personal-Entscheidungen treffen - eine davon im Tor.

Eine wichtige Entscheidung ist gefallen: In seinem ersten Pflichtspiel als Trainer des Zweitligisten FC Schalke 04 setzt Karel Geraerts auf Erfahrung und vertraut Torwart-Senior Ralf Fährmann den Platz zwischen den Pfosten an.

Am Freitag hatte Geraerts sich noch nicht in Karten schauen lassen wollen. "Ich habe drei Torhüter mit sehr guter Qualität im Training. Darüber bin ich sehr glücklich. Ich werde am Samstag oder Sonntag mit den Spielern sprechen", sagte Geraerts.

Auch Justin Heekeren (22) und Michael Langer (38) hatten sich Hoffnungen auf den Platz im Tor gemacht. Beim Testspiel gegen Heracles Almelo (4:1) hatten sich die beiden Keeper für jeweils 45 Minuten zeigen dürfen. Heekeren hatte zudem beim 1:2 gegen Hertha BSC vor zwei Wochen sein erstes Pflichtspiel für Schalkes Profis bestritten.

Ihm gehört mit Sicherheit die Zukunft. In der Gegenwart hat sich aber erstmal Fährmann zum wiederholten Mal den verlorenen Stammplatz vorerst zurückerobert. Der 35-Jährige hatte sich erst Montag gesund zurückgemeldet und wird der vierte eingesetzte Schalke-Torwart in der laufenden Saison.





Warum das eine brisante Entscheidung ist und alle weiteren Hintergründe, erfahrt ihr bei WAZ+. Die Königsblauen treten um 13.30 Uhr (RS-Liveticker) im Kellerduell beim Karlsruher SC an.