Schalke: Formstark, ausgemustert, in der Krise - so läuft es bei den Sommer-Abgängen

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga hat der FC Schalke 04 einen Umbruch vollzogen. So sind die Abgänge bei ihren neuen Vereinen gestartet.

Rodrigo Zalazar: Der 24 Jahre alte Spielmacher wechselte vom Absteiger zum Champions-League-Teilnehmer SC Braga. Dort erfüllte sich Zalazar seinen Traum von der Königsklasse und ist inzwischen Stammspieler bei den Portugiesen. Auf sein erstes Tor wartet der Uruguayer noch.

Marius Bülter: Schalkes Top-Torschütze der Vorsaison ging als Stammkraft in die neue Saison mit der TSG Hoffenheim, verlor seinen Platz in der Startelf dann aber. Zuletzt gelang dem 30-Jährigen nach Einwechslung der umjubelte 3:2-Siegtreffer gegen Werder Bremen – ein gutes Argument, um nach der Länderspielpause wieder von Beginn an aufzulaufen.

Mehmet Aydin: Das Eigengewächs sammelte in den vergangenen Wochen regelmäßig Spielzeit für Trabzonspor. Nun wechselte sein Leihklub den Trainer und die Karten werden neu gemischt. Vorerst weilt der 21-Jährige bei der türkischen U21-Nationalmannschaft.

Timothée Kolodziejczak: Nachdem der Innenverteidiger auf Schalke keine Rolle mehr gespielt hatte, blieb er mehr als zwei Monate lang ohne Vertrag. Dann schloss er sich Paris FC an und bestritt vor der Länderspielpause seinen beiden Einsätze für den Zweitligisten.

Moritz Jenz: Der Königstransfer der Königsblauen im letzten Winter kommt beim VfL Wolfsburg bisher nicht in Fahrt: Dreimal ohne Einsatz auf der Bank, dann zweimal 90 Minuten und zuletzt eine Kapselverletzung. Jetzt ist der 24-Jährige wieder fit und träumt von einer Berufung ins deutsche Nationalteam.

Alex Kral: Der Mittelfeldmann traf in der Champions League mit Union Berlin auf seinen Ex-Teamkollegen Zalazar und ist bei den Eisernen ein wichtiger Faktor. Mit sieben Pleiten in Serie steckt sein Verein allerdings tief in der Krise.

Tom Krauß: Anders als bei Schalke ist Krauß in Mainz bislang nicht der uneingeschränkte Chef im Mittelfeld. Beim Tabellenvorletzten stand der 22-Jährige erst zweimal in der Startformation.

Sepp van den Berg: Mehr Einsatzzeit als Krauß erhält van den Berg, der in dieser Saison ebenfalls für Mainz aufläuft. Die Leihgabe des FC Liverpool konnte die Gegentor-Flut (19 nach sieben Spielen) bei den noch sieglosen 05ern bislang nicht eindämmen.

Éder Balanta: Nach seinem Winter-Wechsel entpuppte sich Balanta nicht als die erhoffte Verstärkung. Und auch nach seiner Rückkehr zu Stammklub FC Brügge ist der Kolumbianer eher Nebendarsteller: Er sammelte genauso viele Einsätze wie Gelbe Karten – jeweils zwei.

Michael Frey: Torlos kehrte der Stürmer aus dem Ruhrgebiet zu Royal Antwerpen zurück. Dort wird nicht mehr mit ihm geplant – aufgrund von Streitigkeiten wurde der 30-Jährige im Sommer aus dem Kader gestrichen. Trotzdem entschied sich Frey für einen Verbleib beim belgischen Meister. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er für Schalke.





Tim Skarke: Lange stand ein erneuter Wechsel des Offensivmanns zu Schalke im Raum. Letztlich wechselte Skarke zu Darmstadt 98. Bei seinem früheren Verein überzeugt der 27-Jährige in der Bundesliga. An vier Toren war er an den vergangenen vier Spieltagen beteiligt – zuletzt gelang ihm ein Traumtor gegen den FC Augsburg.

Jere Uronen: Der Linksverteidiger verließ im Sommer nicht nur Schalke, sondern auch Europa und wechselte zum MLS-Club Charlotte FC. Dort ist der finnische Nationalspieler ein wichtiger Faktor auf der linken Abwehrseite.

Alexander Schwolow: Mit seinem Wechsel zu Union Berlin wollte der Torhüter nach dem unglücklichen Jahr bei S04 wieder bessere Zeiten einläuten. Allerdings stecken die Köpenicker tief in der Krise. Schwolow dürfte keine Mitschuld treffen. Er ist noch ohne Einsatz.