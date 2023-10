Schalke: Verletzungsschock beim Gegner - Testspiel endet mit Krankenwagen-Einsatz

Der FC Schalke 04 hat Heracles Almelo in einem Testspiel mit 4:1 besiegt. Beim Gegner aus den Niederlanden verletzte sich ein junger Spieler womöglich schwer.

Mit den ersten Eindrücken von seiner neuen Mannschaft unter Wettkampfbedingungen dürfte Karel Geraerts größtenteils einverstanden sein. Der Belgier feierte drei Tage nach seiner Vorstellung als Trainer des FC Schalke 04 sein Debüt an der Seitenlinie.

Er sah, wie die Königsblauen am Donnerstag Heracles Almelo, immerhin Tabellenachter der niederländischen Eredivisie, in einem Testspiel mit 4:1 besiegten und Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der 2. Bundesliga sammelten.

Ganz anders werden die Gäste den Ausflug nach Gelsenkirchen beurteilen. Und das nicht allein aufgrund der verdienten Niederlage gegen einen Zweitligisten trotz Führung. Almelo muss obendrein einen Verletzungsschock verdauen: Youngster Diego van Oorschot zog sich Sekunden vor dem Abpfiff eine derart schwere Blessur zu, dass er mit dem Krankenwagen vom Feld transportiert werden musste.

Es lief bereits die letzte Minute der regulären Spielzeit, als der 18-Jährige versuchte, das Schalker Aufbauspiel zu stören, direkt vor den Augen der Heracles-Bank in einen Pass grätschte und sich dabei verletzte - laut niederländischen Medien am Knöchel.

Van Oorschot blieb am Boden liegen, Ersatzspieler des S04-Gegners drehten sich nach der Szene geschockt weg. Auch Schalkes Sportdirektor André Hechelmann hatte die Situation aus nächster Nähe miterlebt und schlug die Hände vors Gesicht. Der Schiedsrichter pfiff sofort und damit etwas zu früh ab.

Wie heftig es den jungen Offensivspieler tatsächlich erwischt hat, blieb zunächst unklar. "Gute Besserung, Diego van Oorschot! Wir hoffen, du kommst schnell wieder auf die Beine", schrieb Schalke auf Twitter.

So spielte Schalke im Test gegen Almelo

1. Halbzeit: Heekeren – Cissé, Kalas, Kaminski – Matriciani, Seguin, Tempelmann, Ouédraogo, Ouwejan – Lasme, Terodde

2. Halbzeit: Langer – Tauer, Kalas, Kaminski – Murkin, Schallenberg, Drexler, Idrizi (72. Kozuki), Mohr – Karaman, Polter

Tore: 0:1 Wehmeyer (10.), 1:1 Lasme (12.), 2:1 Terodde (26.), 3:1 Karaman (59.), 4:1 Polter (80.)