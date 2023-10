Schalke vor Hertha: "Wir haben uns die Meinung gegeigt"

Der FC Schalke spielt am Sonntag im Absteiger-Duell gegen Hertha BSC. So ist die Lage vor dem Spiel bei den Königsblauen.

Kommt der FC Schalke ausgerechnet im Absteiger-Duell gegen Hertha BSC (Sonntag, 13:30 Uhr) in der 2. Bundesliga an?

Das Ziel Wiederaufstieg in die Bundesliga ist für Schalke derzeit weit entfernt. In erster Linie geht es darum, mal wieder ein Spiel zu gewinnen, um die Stimmung zu verbessern.

Das könnte gegen die Berliner, die auch nur schleppend in die Saison kamen, gelingen, verloren die doch drei von vier Partien in der Fremde. Und personell kann S04-Interimstrainer Matthias Kreutzer auf mehrere Akteure zurückgreifen, die zuletzt verletzt passen mussten.

Allen voran Simon Terodde, der seine Beschwerden auskuriert hat. Insgesamt fehlen nur vier Spieler, darunter die beiden Keeper Marius Müller und Ralf Fährmann, dazu der am Kreuzband verletzte Leo Greiml und Danny Latza.

Vor dem Traditionsduell betont Kreutzer: "Nach dem Spiel in Paderborn waren wir alle nicht zufrieden. Wir haben uns danach die Meinung gegeigt, das habe ich als energiereich und konstruktiv empfunden. Wir müssen jetzt die Defensive stabilisieren."

Denn so viele Treffer könne man gar nicht erzielen, um bei den zuletzt zahlreichen Gegentoren Spiele zu gewinnen. Auch dann nicht, wenn der Kapitän wieder da ist.

Und Simon Terodde ist zurück, wie Kreutzer berichtet: "Ich hab vor dem Paderborn-Spiel mit ihm gesprochen, da haben wir rational entschieden, dass er nicht dabei ist. Danach war er komplett im Training, er hatte keine Probleme. Er ist daher ein Kandidat für die Startelf."

Wenn es am Sonntag gegen Hertha geht, wird es generell nur gehen, wenn die Mannschaft an einem Strang zieht. Viel wurde im Vorfeld von den Problemen in der S04-Kabine berichtet.

Kreutzer kann das nicht bestätigen: "Ich erlebe die Mannschaft als absolut geschlossen, das haben mir auch die Gespräche nach dem Paderborn-Spiel gezeigt. Was sich in dieser Woche auf dem Platz abgespielt hat, wurde gemeinsam gemacht. Ich sehe keine Grüppchen."

So könnte der FC Schalke gegen Hertha BSC spielen

Langer - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Seguin, Schallenberg - Karaman, Ouedraogo, Lasme - Terodde (Polter)

Es fehlen: Fährmann, Latza (Rückstand), Greiml (Kreuzbandriss), Müller (Sehnenabriss im Adduktorenbereich)