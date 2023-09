Nach der 1:3-Niederlage gegen den SC Paderborn machen die S04-Fans ihrem Unmut Luft. Torwart Michael Langer äußerte sich zu den Vorkommnissen.

Es war ein schwarzer Abend in Paderborn, mit 1:3 war der FC Schalke 04 am Freitagabend untergegangen, es droht der Sturz auf einen Abstiegsrang.

Schon während des Spiels hatten die anwesenden Schalke-Fans den Support eingestellt, es herrschte Stille auf S04-Seite. Umso lauter wurden die Fans nach dem Abpfiff. Bierbecher flogen in Richtung der Profis und nun ertönten die Rufe: Wir sind Schalker, und ihr nicht! Die Stimmung war aufgeheizt.

Der FC Schalke 04 taumelt immer tiefer in die Krise. Tief enttäuscht präsentierte sich auch S04-Torwart Michael Langer. 3 Tore hatte er kassiert, das erste in der 43. Minute. "Das war ein Nackenschlag, so kurz vor der Pause", sagte Langer. "Insgesamt war das zu wenig, ein gebrauchter Abend. Die Situation ist scheiße, das muss ich wirklich so sagen. Wir müssen aufwachen und ein anderes Gesicht zeigen."

Schalke-Keeper Langer reagiert auf Fan-Protest

Das sehen auch die Schalke-Fans so. Über den lautstarken Protest nach dem Abpfiff sprach auch der Torwart. "Ich kann es total verstehen, dass die Fans angepisst und sauer sind. Das sind wir Spieler auch." Momentan habe das Team nicht das nötige Selbstvertrauen, "das müssen wir uns jetzt wieder erarbeiten".

Die Qualität des Kaders sieht Langer als "ausreichend, wir haben ein sehr gutes Team. Nur müssen wir das jetzt zeigen, ruhig arbeiten und in die Spur finden."





Sky-Experte Sören Gonther sieht Schalkes Situation "bedenklich. Die Qualität ist da, aber nun muss Schalke aufpassen, nicht in einen Strudel zu geraten." Als mahnendes Beispiel nannte er Arminia Bielefeld. Dort ging es von der 1. in die 2. und schließlich direkt in die 3. Liga. "Da dachte man auch lange, die Qualität stimmt schon. Bis es dann zu spät war. Vielleicht hat man auf Schalke diese Zweitligasaison unterschätzt, nachdem es beim ersten mal ja direkt wieder mit dem Aufstieg gelang."

Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Paderborner Stadion erzielte Felix Platte in der 43. Minute das Führungstor Tor für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Florent Muslija zunächst per Foulelfmeter auf 2:0 (53.) und traf dann sehenswert sogar noch ein zweites Mal (76.).