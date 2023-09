Der FC Schalke trifft am Freitagabend in der 2. Bundesliga auswärts auf den SC Paderborn. Es ist das erste Spiel nach der Entlassung von Thomas Reis.

Die Fahrt von Gelsenkirchen nach Paderborn ist eigentlich nicht weit, und doch sind die Profis des FC Schalke 04 schon seit Donnerstagnachmittag vor Ort, um sich auf das Zweitligaspiel vorzubereiten (18.30 Uhr/Sky).

Es ist das erste Spiel nach der Freistellung von Thomas Reis, die erste von maximal zwei Partien unter der Regie von Interimstrainer Matthias Kreutzer.

Der 40 Jahre alte Kreutzer ändert Schalkes Startelf auf drei Positionen. Bryan Lasme (wieder fit), Assan Ouédraogo und Tomas Kalas (beide zuletzt Bank) rücken für Yusuf Kabadayi, Lino Tempelmann (beide Bank) und Timo Baumgartl (freigestellt) ins Team. Kreutzer hält an Reis' Gerüst fest. Ein besonderes Spiel ist es für Ron Schallenberg, der die Paderborner in der vergangenen Saison als Kapitän aufs Feld führte, bevor er im Sommer 2023 für rund zwei Millionen Euro zu den Königsblauen gewechselt war.

Für Paderborns Trainer Lukas Kwasniok war die Spielvorbereitung nicht ganz so leicht. Erst eine Stunde vor dem Anpfiff, als er die königsblaue Aufstellung sah, trommelte er sein Team zur finalen Absprache zusammen.

Er fühlte sich während der Woche in seine Zeit als Amateurtrainer zurückversetzt. "Du warst ja da immer wieder darauf bedacht, auf dich selbst zu schauen, den Fokus auf dich zu richten und weniger auf den Gegner, weil du einfach nicht wusstest, was auf dich zukommt", sagte Kwasniok und fügte schmunzelnd hinzu: "Wer ist bei der Oma beim Geburtstag? Wer hat ein Wehwehchen? Das hast du ja alles nicht mitbekommen. Hat der Trainer irgendwie eine Idee? Welche Spieler müssen arbeiten und so weiter. Das ist der Alltag im Amateurfußball und so ähnlich geht's mir dieses Mal. Deswegen freue ich mich drauf."

Zum Team der Paderborner gehören zwei Ex-Schalker: Mittelfeldspieler Mattes Hansen und Stürmer Felix Platte wurden von Schalkes U19-Trainer-Legende Norbert Elgert ausgebildet. Sie sind ganz besonders motiviert.

So spielen Paderborn und Schalke

Paderborn: Huth - Schuster, Müller, Hoffmeier - Obermair, Klefisch, Hansen, Muslija - Platte, Klaas - Grimaldi. Trainer: Kwasniok

Schalke: Langer - Brunner, Kalas, Kaminski, Ouwejan -Schallenberg, Seguin - Ouédraogo - Lasme, Polter, Murkin. Trainer: Kreutzer