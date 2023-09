Schalke: Punkteschnitt seit Tedesco - Büskens ganz vorne

Vor einigen Jahren Champions League, jetzt unten in der zweiten Liga: Schalke hat viele Trainer verschlissen, nur einer war wirklich erfolgreich.

Der Nächste, bitte! Im September 2023 ist Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 auf Trainersuche. Die sportliche Talfahrt der Gelsenkirchener vom Champions-League-Teilnehmer zum Zweitliga-Sorgenkind lässt sich auch anhand der Vielzahl an Trainern erzählen, die sich in den vergangenen fünf Jahren auf Schalke versuchten – und fast alle früher oder später scheiterten.

Schalke-Trainer von Juli 2017 bis März 2019: Domenico Tedesco – Punkteschnitt: 1,57: Zur Bundesligasaison 2017/2018 verpflichtet der FC Schalke den damals 31-jährigen Domenico Tedesco. In seiner ersten Spielzeit zieht er ins Pokalhalbfinale ein und führt die Knappen zur Vize-Meisterschaft. Bis heute ist er der letzte Schalke-Coach, der die Mannschaft in die Champions League gebracht hat.

In der zweiten Saison bleibt der Erfolg des Vorjahres aus und der Verein trennt sich Mitte März von Tedesco. Zurück bleibt die Erinnerung an das 4:4 in Dortmund – sowie ein talentierter, aber auch teurer und komplizierter Kader.

Interimstrainer von März bis Juni 2019: Huub Stevens – Punkteschnitt: 1,00: Um die Saison geordnet zu Ende zu bringen, installiert Schalke 04 einmal mehr Huub Stevens. In seiner dritten Amtszeit steht der Niederländer zehnmal an der Seitenlinie, holt dabei im Schnitt einen Punkt und sichert am Ende die Klasse unter anderem mit einem Derbysieg in Dortmund. Am Ende landet Schalke auf einem enttäuschenden Rang 14.

Schalke-Trainer von Juli 2019 bis September 2020: David Wagner – Punkteschnitt: 1,20: David Wagner heuert im Sommer 2019 beim FC Schalke an und startet vielversprechend. Mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet, scheint Klopp-Kumpel Wagner der Mann für die Zukunft zu sein. Es gelingt ihm aber nicht, die guten Leistungen aus der Hinrunde zu wiederholen. Es folgten saisonübergreifend 18 Bundesligaspiele ohne Sieg und man beendet die Saison auf dem zwölften Platz.

Nach der Klatsche gegen die Bayern (0:8) am ersten Spieltag der Saison 2020/2021 und einem enttäuschenden 1:3 bei Werder Bremen, entscheidet sich die Führungsriege der Schalker den Trainer nach nur zwei Spieltagen zu entlassen.

Schalke-Trainer von September bis Dezember 2020: Manuel Baum – Punkteschnitt: 0,64: Am dritten Spieltag der Saison 2020/2021 übernimmt Manuel Baum eine verunsicherte Mannschaft von David Wagner. Aber auch er kann den Knappen keine Siegermentalität einflößen. Nach nur 79 Tagen im Amt ist das Kapitel Baum schon wieder abgeschlossen.

In der Liga kommt er auf vier Unentschieden und sechs Niederlagen. Einziger Pflichtspielsieg: Ein 4:1 gegen den unterklassigen 1. FC Schweinfurt in der ersten Pokalrunde.

Interimstrainer im Dezember 2020: Huub Stevens – Punkteschnitt: 1,50: Am 18. Dezember 2020 ist es wieder einmal Huub Stevens, der Königsblau retten soll. Zu diesem Zeitpunkt steht Schalke auf Rang 18 und ist saisonübergreifend seit 28 Bundesligaspielen sieglos.

Während der kurzen Amtszeit des ehemaligen Eurofighter-Trainers verliert Schalke zuhause gegen Bielefeld, zieht aber gegen den SSV Ulm ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein.

Schalke-Trainer von Dezember 2020 bis Februar 2021: Christian Gross – Punkteschnitt: 0,45: Die Verpflichtung von Christian Gross sorgt beim ein oder anderen Schalke-Fan für Stirnrunzeln. Die Verantwortlichen um Jochen Schneider rechtfertigen diese mit Gross‘ früheren Erfolgen in England, der Schweiz und beim VfB Stuttgart. Auf Schalke gibt er aber kein gutes Bild ab, verwechselt unter anderem mehrere Spielernamen auf einer Pressekonferenz.

Besonders: Während seiner Amtszeit auf Schalke kommt es zu einer angeblichen Spieler-Revolte. Führungsspieler wie Klaas-Jan Huntelaar, Sead Kolasinac und Shkodran Mustafi, sind mit dem spielerischen Ansatz des Trainers nicht zufrieden. Empfindliche Niederlagen gegen den BVB (0:4) und den VfB Stuttgart (1:5) kosten Gross am Ende seinen Job.

Schalke-Trainer von März 2021 bis März 2022: Dimitrios Grammozis – Punkteschnitt: 1,34: Dimitrios Grammozis folgt nach dem 23. Spieltag auf den Schweizer Christian Gross. Er übernimmt den FC Schalke 04 als fünfter (!) Cheftrainer der Saison 2020/2021. Zu dem Zeitpunkt haben die Schalker nur neun Punkte gesammelt, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt ebenfalls neun Punkte. Schalke ist nicht mehr zu retten.

Grammozis darf in der zweiten Liga weitermachen. Seine zweite Saison ist allerdings auch nicht von Erfolg gekrönt: Nach 25 Spieltagen steht Schalke auf einem ungenügenden Platz sechs, die Spitzenplätze geraten außer Sichtweite. Nach einem 3:4 in der Arena gegen Hansa Rostock muss Grammozis gehen.

Schalke-Trainer von März bis Juni 2022: Mike Büskens – Punkteschnitt: 2,63: Der Publikumsliebling übernimmt die vakante Rolle des Cheftrainers. Mit Gerald Asamoah und Rouven Schröder bildet er ein schlagkräftiges Gespann und bringt den FC Schalke zurück in die Spur: Aus den acht verbleibenden Spielen der Zweitliga-Saison holen die Schalker sieben Siege und klettern auf Rang eins. Unvergessen bleibt der dramatische Sieg gegen St. Pauli im letzten Heimspiel (3:2 nach 0:2). Büskens wird gefeiert, kehrt dann zurück in seine favorisierte Rolle als Co-Trainer.

Schalke-Trainer von Juli bis Oktober 2022: Frank Kramer – Punkteschnitt: 0,75: Zuvor bei Bielefeld freigestellt worden, erhält Frank Kramer einen Einjahresvertrag zur Bundesligasaison 2022/2023 beim S04. Für die Arminia stand er 44 Mal an der Seitenlinie und sammelte dabei im Schnitt 1,05 Punkte. Auf Schalke verschlechtert sich sein Punkteschnitt und es reicht nur für sechs Punkte aus den ersten zehn Spielen. Im Pokal scheidet man in der zweiten Runde sang- und klanglos gegen Hoffenheim aus. Die Konsequenz: Entlassung nach nur 110 Tagen im Amt.

Interimstrainer im Oktober 2022: Matthias Kreutzer - Punkteschnitt: 0,0:Nach der Entlassung von Frank Kramer im Oktober 2022 springt Co-Trainer Matthias Kreutzer für ein Spiel ein. Schalke verliert 1:2 gegen Hertha BSC, danach übernimmt Thomas Reis.

Schalke-Trainer von November 2022 bis Oktober 2023: Thomas Reis - Punkteschnitt: 1,13: Nach einer Niederlage auf Schalke entlässt der VfL Bochum seinen Aufstiegstrainer Thomas Reis im September 2022, einen Monat später übernimmt Reis beim S04 in prekärer Situation: Sechs Punkte nach elf Spieltagen. Reis haucht dem Tabellenletzten neues Leben ein, eine starke Rückrunde reicht aber nicht zum Bundesliga-Klassenerhalt.

In die Zweitliga-Saison startet Schalke mit Reis als Aufstiegsfavorit – Schalke gewinnt aber nur zwei der ersten sieben Spiele, kassiert viel zu viele Gegentore. Zur Ergebnis- und Leistungskrise kommen weitere Unruheherde hinzu: Ralf Fährmann und Timo Baumgartl werden nach öffentlicher Kritik je für ein Spiel suspendiert. Baumgartl zählt nach einer Niederlage auf St. Pauli den Trainer live im TV an – es war Reis’ letztes Spiel. Mit einer Bilanz von sieben Punkten aus sieben Spielen und einigen unerwünschten Nebengeräuschen wird Reis dann schlussendlich entlassen. Zwei Tage vor dem Auswärtsspiel in Paderborn übernimmt wieder Matthias Kreutzer.