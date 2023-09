1. FC Magdeburg: "Das darf dir in einem Hexenkessel wie auf Schalke nicht passieren"

Der 1. FC Magdeburg macht ein richtig starkes Spiel auf Schalke und brachte sich am Ende durch individuelle Fehler um den Ertrag.

2:0 und 3:2 geführt und doch mit 3:4 verloren. Der 1. FC Magdeburg hat nach einem echten Fußball-Spektakel beim FC Schalke 04 verloren. Vor der Länderspiel-Pause siegte der FCM noch in einem ähnlichen Tor-Festival mit 5:4 gegen Hertha BSC.

"Wir machen etwas, was wir gar nicht wollen. Wir spielen Fehlpässe zum 1:2 und 2:2 und holen den Gegner wieder ins Spiel. Dann gehen wir wieder 3:2 in Führung und machen wieder Fehler. Wir können natürlich nicht denken, dass wir Spiele gewinnen, wenn wir so viele Gegentore kassieren", ärgerte sich Magdeburgs Trainer Christian Titz bei "Sport1".

Baris Atik, Magdeburgs bester an diesem Abend in der Veltins-Arena zu Gelsenkirchen, war richtig sauer. Er konnte es nicht fassen, dass der FCM diese tolle Ausgangssituation auf Schalke aus der Hand gab. Immerhin führte der Traditionsklub aus Sachsen-Anhalt zur Halbzeit mit 2:0.

"Wir haben überragend angefangen. In der ersten Halbzeit haben wir den Gegner laufen lassen, sie hatten keine Chance. Und dann passiert uns etwas, was uns schön öfter passiert ist. Wir begehen individuelle Fehler und das darf in so einem Hexenkessel wie auf Schalke nicht passieren. Da springt der Funken sofort über und es wird verdammt schwer", meinte Atik.





Und weiter bemängelte der gebürtige Türke, dass sich der FCM nicht auf seine spielerischen Mittel konzentrierte, sondern plötzlich das Schalker Spiell annahm.

Atik: "Wenn uns dieser Fehler zum 1:2 nicht passiert, dann denke ich schon, dass wir das Spiel höher gewinnen können. Doch leider kommen sie ran und spielen ihren Fußball mit langen Bällen und wir haben uns leider darauf eingelassen. Das war ein bitterer Abend. Wir hatten alles in der Hand."

Olaf Thon, Experte bei "Sport1" hatte noch ein dickes Lob für die Magdeburger parat. Er meinte zu Trainer Titz: "Spielt weiter so. Ihr spielt einen fantastischen Fußball. Wenn ihr das so beibehält, dann werdet ihr belohnt." Für diese Blumen konnten sich die Magdeburger an diesem Abend nichts kaufen, sie unterlagen unnötig mit 3:4.