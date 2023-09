Schalke: Zeit wird knapp - Terodde fehlt weiter

Auch gegen den 1. FC Magdeburg drohen Schalke nach derzeitigem Stand bis zu sechs Spieler auszufallen.

Beim enttäuschenden 1:1 beim SV Wehen Wiesbaden musste Schalke-Trainer Thomas Reis mit Dominick Drexler, Leo Greiml, Kenan Karaman, Brian Lasme, Sebastian Polter, Tomas Kalas und Ron Schallenberg auf sieben Spieler verzichten.

Gut möglich, dass auch im Heimspiel am Samstag (16. September, 20:30 Uhr) viele Ausfälle drohen, wenn Schalke gegen den 1. FC Magdeburg ran muss.

Klar ist: Schallenberg ist nach seiner Roten Karte gegen Holstein Kiel noch eine Partie gesperrt, Greiml, Karaman und Lasme fallen verletzt auf jeden Fall aus. Drexler hat seine Blessur überwunden und trainiert ganz normal mit. Immerhin ein Rückkehrer neben Polter, der bereits beim Test in Ulm wieder mitwirken konnte.

Polter zurück, dafür wird S04 gegen Magdeburg eventuell auf Torjäger Simon Terodde verzichten müssen, der auch am Dienstag noch nicht mit der Mannschaft trainieren konnte und eine individuelle Einheit abhielt - genau wie Kalas und Yusuf Kabadayi. Keke Topp fehlte am Montag aus privaten Gründen, er war Dienstag wieder im Training.

Doch zurück zu Terodde: Der laboriert weiter an Wadenproblemen. „Er hat einen Schlag auf die Wade bekommen“, sagte Lizenzspieler-Chef Gerald Asamoah am Montag. „Deswegen ist Simon heute nur in der Halle auf dem Rad. Wir kennen Simons Wade ja, er hatte da schon häufiger Probleme.“

Viel Zeit, um die in den Griff zu bekommen, hat er nicht mehr, will er die Partie in der Arena am Samstag nicht von der Tribüne aus verfolgen. Eventuell kehrt er am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück.

Und einen Terodde, der knipst, könnte Schalke gebrauchen, denn Magdeburg kommt nach einem starken Start und dem historischen 6:4 gegen Hertha BSC als Tabellendritter mit einem enormen Selbstvertrauen nach Gelsenkirchen.

Und auswärts gab es in den bisherigen Partien noch keine Niederlage (ein Sieg, zwei Remis). Die Länderspielpause nutzte auch der FCM zu einem Test, gegen den Drittligisten Erzgebirge Aue gab es ein 1:1-Unentschieden.